Savaş önlemiydi: Borsada açığa satış yasağı uzatıldı

Finansal piyasalarda şubat ayından bu yana uygulanan olağanüstü tedbirlerin süresi bir kez daha ileri bir tarihe taşındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni karar uyarınca, Borsa İstanbul pay piyasalarında yürürlükte olan açığa satış yasağı ile kredili işlemlerdeki öz kaynak oranlarının gevşetilerek uygulanması süreci, 26 Haziran 2026 tarihi seans bitimine kadar uzatıldı.

Kurum tarafından konuya ilişkin paylaşılan resmi bültende şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzun 30.05.2026 tarihli ve 2026/33 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 30.05.2026 tarihli ve 33/993 sayılı Kararı’nda öngörülen;

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 26.06.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir."

İLK KISITLAMA SAVAŞIN BAŞLAMASIYLA DEVREYE GİRMİŞTİ

Finansal piyasaları doğrudan etkileyen bu kısıtlama süreçlerinin arka planı, bölgedeki askeri hareketliliklere dayanıyor. 28 Şubat tarihinde patlak veren ABD/İsrail-İran savaşı, küresel ve yerel piyasalarda çok ciddi bir dalgalanma dalgası yaratmıştı.

Yaşanan bu jeopolitik şokun ardından finansal istikrarı korumak amacıyla 2 Mart tarihi itibarıyla ilk kez uygulamaya konulan açığa satış yasağı ve kredili işlem esneklikleri, o günden bu yana alınan ardışık kararlarla uzatılmaya devam ediyor.