Satılıyor! Vodafone'un en büyük hissedarı değişecek

Küresel telekomünikasyon pazarında mülkiyet dengeleri yeniden çiziliyor. Fransız milyarder Xavier Niel, e& (Etisalat) şirketinin Vodafone bünyesinde elinde bulundurduğu yüzde 16,21 oranındaki hisseyi 4,4 milyar sterlin bedelle satın almaya hazırlanıyor. Resmileşecek bu devir işleminin ardından Niel, Vodafone’un en büyük hissedarı sıfatını kazanmış olacak.

4,4 MİLYAR STERLİNLİK DEV ANLAŞMA

ForInvest'in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri merkezli faaliyet gösteren e&, Vodafone bünyesinde mülkiyetinde tuttuğu toplam 3 milyar 944 milyon 743 bin 685 adet hissenin tamamını elden çıkarmak üzere bağlayıcı bir sözleşmeye imza attı. Bahsi geçen paylar, telekom devinin çıkarılmış sermayesinin yüzde 16,21’ini, toplam oy haklarının ise yüzde 17,13’ünü temsil ediyor.

Alıcı cephesinde ise Xavier Niel ailesinin doğrudan kontrolünde bulunan Vega adlı yatırım aracı yer alıyor. Açıklanan rakamlara göre, toplam büyüklüğü yaklaşık 4,4 milyar sterlin ve 5,1 milyar Euro olarak hesaplanan bu işlemin sonucunda e& şirketi, temettü kalemleri de dahil edildiğinde toplamda yaklaşık 5,95 milyar dolarlık devasa bir nakit girişi sağlamayı bekliyor.

HİSSE BAŞINA NAKİT VE TEMETTÜ ÖDEMESİ

Satın alma operasyonunu yürüten Vega, Vodafone hisseleri için hisse başına takriben 110,5 peni nakit ödeme gerçekleştirecek. Buna ek olarak satıcı konumundaki e&, Vodafone’un 30 Temmuz 2026 tarihinde dağıtımını yapacağı hisse başına 2,02 penilik nihai temettü ödemesini de kasasına koyacak. Nakit fiyatı ve temettü geliri birlikte değerlendirildiğinde, hisse başına elde edilen toplam meblağ 112,5 peniye ulaşıyor.

Söz konusu nakit satış fiyatı, Vodafone’un anlaşma süreci öncesindeki 97,76 penilik borsa kapanış rakamına kıyasla yaklaşık yüzde 13 oranında bir prim içeriyor. Temettü ödemesinin de dahil edildiği toplam değer üzerinden bakıldığında ise bu prim oranı yüzde 15 düzeyine çıkıyor. Anlaşma şartlarına göre paylar, sürecin ilk etabında borsa dışı blok işlemler yoluyla üç ayrı finans kuruluşuna aktarılacak. Bu finans kuruluşları, Vega gerekli yasal ve düzenleyici izinleri tamamlayana dek hisseleri yediemin gibi ellerinde tutacak. Hisselerin Vega’ya fiziki devrinin en geç yıl sonuna kadar nihayete ermesi öngörülüyor.

YENİ DÖNEMDE EN BÜYÜK ORTAK NİEL OLUYOR

Düzenleyici mercilerden onayların çıkmasıyla beraber Vega, resmen Vodafone’un en büyük hissedarı konumuna yerleşecek. Şirket kaynakları, bu büyük yatırımın uzun vadeli ve tamamen stratejik bir azınlık ortaklığı formatında planlandığını bildirdi. Vega yönetimi, şu anki mevcut koşullarda Vodafone’un hisselerinin tamamı için herhangi bir satın alma teklifi sunma niyetleri olmadığını da vurguladı. Yapılan bu yatırım, Xavier Niel ve ismi geçen finans kuruluşları tarafından finanse edilecek ve Niel ailesinin yönettiği diğer şirketlerin mevcut borçluluk yapısına herhangi bir etki etmeyecek.

Niel ailesinin iletişim ve telekomünikasyon sektöründeki yatırımları, Avrupa ile Latin Amerika'daki toplam 26 ülkeye yayılmış durumda. Ailenin grup şirketleri; 45 bin çalışana, 139 milyon aboneye, 24 milyar Euro seviyesinde yıllık gelire ve 9 milyar Euro’nun üzerinde faiz, vergi, amortisman ve kiralama öncesi kâra sahip bulunuyor. Geçmiş işlemlere bakıldığında Xavier Niel'in, 2022 yılında Vodafone’dan yüzde 2,5 oranında pay satın aldığı ancak bir süre sonra bu hisseleri elden çıkardığı görülüyor. Ayrıca Niel, Vodafone’un İtalya'daki operasyonlarını bünyesine katmak için iki farklı girişimde bulunmuş, ancak bu tekliflerden hiçbir sonuç alamamıştı.

HİSSELER YÜZDE 12 FIRLADI, STRATEJİ DEĞİŞTİ

Taraflar arasında sağlanan bu satış anlaşmasının kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından, Londra borsasındaki işlemlerde Vodafone hisseleri yüzde 12 oranında sert bir yükseliş yaşayarak 110 peniye fırladı. Aynı süre zarfında e& hisseleri de yaklaşık yüzde 4,5 oranında değer kazandı. Piyasanın verdiği bu pozitif reaksiyonda, Niel’in Avrupa telekomünikasyon endüstrisindeki derin tecrübesinin ve Vodafone’un halihazırda yürüttüğü yeniden yapılanma programının oldukça etkili olduğu belirtildi. Vodafone yönetimi, Niel ailesinin kendileri için uzun vadeli ve destekleyici bir hissedar olmasını beklediklerini ifade etti.

Margherita Della Valle’nin 2023 yılında şirketin CEO koltuğuna geçmesinin ardından Vodafone, faaliyet gösterdiği yapıları sadeleştirme adımları atmıştı. İtalya ve İspanya'daki operasyonlarından çıkış kararı alan şirket; Almanya, İngiltere ve Afrika pazarlarına yoğunlaşmıştı. Aynı dönemde Vodafone ile Three UK arasında gerçekleştirilen birleşme işlemi, İngiltere pazarının en büyük mobil operatörünü ortaya çıkarmıştı. Niel’in yeni ortaklık yapısına dahil olmasıyla, yeniden yapılanma süreci sonrasında şirket içi gelir artışı ve nakit üretimine yönelik başlayacak yeni döneme dair piyasa beklentileri de iyice güçlendi.

SATIŞ SONRASI 1,3 MİLYAR DOLARLIK NET NAKİT

Vodafone'daki paylarını devreden e& şirketi; nakit satış geliri ve nihai temettü ödemesi dahil olmak üzere toplam 21,8 milyar dirhem, yani takriben 5,95 milyar dolar nakit geliri kasasına koyacak. Şirketin ilgili yatırımdan cebine kalacak net nakit getirisi ise 4,7 milyar dirhem (yaklaşık 1,3 milyar dolar) olarak gerçekleşecek.

Satış işlemleriyle birlikte şirket, Vodafone ile arasında olan ilişki anlaşmasını da tamamen sonlandırdı. e&’nin Vodafone Yönetim Kurulundaki temsilcisi bu görevinden ayrılırken, şirket yönetimi Vodafone’un idaresi üzerinde herhangi bir kontrol veya doğrudan etki kurma hedefinden tamamen vazgeçtiğini bildirdi.

e& tarafı bu büyük satış kararını, kendi ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanma ve uluslararası yatırım portföyünde elde edilen katma değeri nakde çevirme hedefiyle izah etti. Hatırlanacağı üzere şirket, Vodafone bünyesindeki ilk yüzde 9,8’lik payını 2022 yılında yaklaşık 4,4 milyar dolara satın almış ve devam eden süreçte ortaklık oranını aşama aşama yükseltmişti.

Hisselerin belirlenen üç finans kuruluşuna yapılacak olan ilk devrinin çok yakın bir dönemde noktalanması bekleniyor. Piyasa aktörleri, İngiltere’den alınması zorunlu olan izinleri, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan fiziki hisse devrini ve Niel’in Vodafone’un büyüme ve pazar stratejisinde üstleneceği yeni rolü yakından izlemeye devam edecek.