Satıldı denen Pınar Süt'ten açıklama

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş., son günlerde kamuoyu gündemini meşgul eden ve markanın el değiştirdiğini öne süren satın alma iddialarına yönelik yazılı bir bilgilendirmede bulundu.

Şirket yönetimi, muhtelif medya organlarında ve sosyal ağlarda dolaşıma giren “satış” odaklı haberlerin, spekülasyonların ve iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

KAP'A RESMİ YALANLAMA METNİ GÖNDERİLDİ

Şirket tarafından kamuyu aydınlatma yetkisine sahip resmi platform olan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, ortaklık yapısına dair şu ifadelere yer verildi:

Açıklamanın devamında, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine işaret edilerek kurumsal durumun altı çizildi. Pınar Süt basına ve kamuoyuna sunduğu metinde tırnak içinde şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde muhtelif medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, Şirketimizin bazı kuruluşlar tarafından satın alınacağı yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile sürdürdüğü bir görüşme olmadığı gibi, bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır."

PAZARLIK MASASI YOK

Halka açık bir şirket olan ve Borsa İstanbul bünyesinde PNSUT koduyla işlem gören gıda üreticisi, idari kurul düzeyinde de bu yönde alınmış hiçbir bağlayıcı karar bulunmadığını vurguladı. Şirket, hisse devir süreçleri, stratejik ortaklık arayışları veya benzeri finansal operasyonların hukuki olarak yönetim kurulu onayına bağlı olduğunu hatırlatarak, yasal anlamda halihazırda yürütülen somut bir pazarlık masasının bulunmadığını net bir biçimde ifade etti.