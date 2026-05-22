Şaşırtan sonuçlar: Altın ve gayrimenkulde yön değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), içeride ve dışarıda yaşanan yoğun gündemin ortasında, ekonominin nabzını tutan Mayıs 2026 dönemi "Hanehalkı Beklenti Anketi" sonuçlarını yayımladı.

Tam 3 bin 89 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, vatandaşın geleceğe yönelik enflasyon beklentisinde yumuşama görülürken; geleneksel yatırım araçları olan altın ve gayrimenkule olan ilgi ise dikkat çekici bir şekilde geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 50'NİN ALTINA İNDİ

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecine yönelik kararlılık mesajları, hanehalkı nezdinde karşılık bulmaya başladı. Ankete göre, vatandaşların 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 2,05 puan birden azalarak yüzde 49,51 seviyesine geriledi.

Halkın son bir yılda fiyatının en çok arttığını düşündüğü ve önümüzdeki 12 ay boyunca da zam şampiyonu olmaya devam edeceğini öngördüğü ana kalemler ise değişmedi: "Gıda" ile "yakıt ve enerji". Gıdayı en pahalı grup olarak görenlerin oranı bir önceki aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 40,9'a ulaştı.

GAYRİMENKULDE "FİYAT ARTAR" DİYENLERİN ORANI AZALDI

Konut piyasasında bir süredir yaşanan durgunluk, beklentilere de yansıdı. Katılımcıların gelecek 12 ay sonuna ilişkin konut fiyat artışı beklentisi, bir önceki aya göre 1,28 puan azalarak yüzde 33,95 seviyesine indi.

Buna karşın, döviz tarafında daha hareketli bir beklenti öne çıktı. Hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin dolar kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,41 lira artış göstererek 52,53 TL seviyesine tırmandı.

ALTIN VE KONUTA İLGİDE KAN KAYBI

Anketin en çarpıcı bölümlerinden birini ise vatandaşın yatırım iştahındaki değişim oluşturdu. Son dönemde rekorlar kıran altın ve gayrimenkul, hanehalkının radarından hafif hafif çıkmaya başladı:

Tasarruflarını altında değerlendireceğini belirtenlerin oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 48,3’e düştü. Altın, bu düşüşe rağmen liderliğini korudu.

Yatırım için "ev, dükkan, arsa vb. alırım" diyenlerin payı ise 0,2 puanlık sınırlı bir azalışla yüzde 33,2 seviyesine geriledi.