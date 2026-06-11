Sasa'dan milyarlık hamle: Yeni pay alamayacaklar!

Borsa İstanbul'un dev sanayi şirketlerinden SASA Polyester, yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik ihraç etmiş olduğu Paya Dönüştürülebilir Tahviller (PDT) için gelen dönüşüm taleplerini karşılamak adına kritik bir finansal adım attı.

Şirket, şarta bağlı sermaye artırımı yöntemini devreye sokacağını duyurdu.

CNBC-e tarafından paylaşılan bilgilere göre, SASA Yönetim Kurulu, 8 Mayıs ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında firmaya resmen ulaştırılan paya dönüştürme hakkı kullanım taleplerini baz alarak sermaye artırım sürecini başlatması kararlaştırıldı.

SERMAYE BİR ÇIRPIDA 52,5 MİLYAR TL’YE ÇIKACAK

Finansal yapılandırma planı çerçevesinde basılacak yeni payların tamamı, borsada işlem gören mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakları bütünüyle kısıtlanarak, ellerindeki senedi hisseye çevirmek isteyen tahvil sahiplerine tahsis edilecek.

Bu kapsamda, toplamda 259,4 milyon euro nominal değere sahip tahvil paketinin pay senedine dönüştürülmesi neticesinde, SASA’nın çıkarılmış sermaye tutarı 5,46 milyar TL düzeyinde artırılacak.

Gerçekleşecek bu dev enjeksiyon ile şirketin mevcut 47,04 milyar TL olan sermayesi 52,50 milyar TL seviyesine ulaştırılacak. SASA yönetimi, şarta bağlı sermaye artırım şeması altında hazırlanacak ihraç belgesine yasal onay alabilmek adına Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi müracaatta bulunacak.

MİLYON EUROLUK KISMA NAKİT ÖDEME YAPILACAK

Finansal operasyonun bir diğer bacağını ise nakit çıkışları oluşturuyor. Firma, 2,4 milyon euro nominal büyüklükteki tahvil grubuna sahip yatırımcılardan gelen nakit itfa (geri ödeme) taleplerini ise 2026 senesinin ekim ayı içerisinde nakden karşılayacağını beyan etti.

KAP AÇIKLAMASI

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklama metni aynen şu şekildedir:

"Şirketimizin 11 Haziran 2026 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 08.05.2026-02.06.2026 tarihleri arasında Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına,

Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 08.05.2026-02.06.2026 tarihleri arasında Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin karşılanmasını teminen şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına,

ihraç edilecek yeni payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 08.05.2026-02.06.2026 tarihileri arasında dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 259.400.000 Euro nominal değerli tahvil sahiplerine tahsis edilmesi ve Şirket çıkarılmış sermayesinin dönüştürme tutarı olan 5.461.052.631,58 TL artırılarak 47.040.878.514,69 TL'den 52.501.931.146,27 TL'ye yükseltilmesine izin verilmesi, bu kapsamda çıkarılacak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca 2.400.000 Euro nominal değerli tahvil sahiplerinden gelen nakit itfa talebinin ise 2026 yılının Ekim ayında karşılanmasına karar verilmiştir."

PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER NE DEMEK?

Yatırım literatüründe paya dönüştürülebilir tahviller, fon sağlayan aktörlere belirli yasal bariyerler ve şartlar tahtında eldeki tahvilleri ilgili şirketin öz sermaye paylarına (hisse senedine) çevirme opsiyonu tanıyor. Bu enstrümanın icra edilmesiyle birlikte borçlu konumdaki şirketin yükümlülükleri azalırken, öz sermaye kaleminde doğrudan yükseliş meydana geliyor.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Borsadaki küçük yatırımcılar için bu hamle "hisse sulanması" riski taşır. Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlandığı için, hiçbir bedelsiz veya bedelli pay alamazlar; ancak şirketin toplam lot sayısı 5,46 milyar adet artar. Bu durum, piyasadaki toplam hisse arzını artırarak hisse başına düşen karlılığı (EPS) azaltabilir ve kısa-orta vadede hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.

Yabancı alacaklıların tahvilden hisseye geçtikten sonra bu payları borsada satma ihtimali de tahta üzerinde ek bir satış baskısı yaratma riski barındırır.