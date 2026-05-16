Sasa sermaye arttırımı için SPK'ya başvurdu

Borsa İstanbul'un dev şirketlerinden SASA Polyester Sanayi AŞ (SASA), şarta bağlı sermaye artırımı yapılması ve ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmen başvurduğunu açıkladı.

Şirketin 8 Mayıs 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda yapılan başvuruyla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi önemli bir eşiği geride bırakacak.

TAHVİL SAHİPLERİNİN TALEPLERİ HİSSEYE DÖNÜŞÜYOR

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre bu sermaye hamlesi, yurt dışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin taleplerini karşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor. 1 Nisan - 7 Mayıs 2026 tarihleri arasında şirkete ulaşan "paya dönüştürme hak kullanım talepleri", şarta bağlı sermaye artırımı yoluyla hisseye çevrilecek.

Söz konusu yeni paylar, dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 37 milyon 300 bin Euro nominal değerli tahvil sahiplerine tahsis edilecek.

MEVCUT ORTAKLARIN RÜÇHAN HAKLARI KISITLANDI

Sermaye artırımının mevcut ortaklar üzerindeki etkisi ve yeni sermaye yapısına dair detaylar şu şekilde paylaşıldı:

Rüçhan Hakkı Kısıtlaması: İhraç edilecek yeni payların tamamı, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) tamamen kısıtlanarak doğrudan tahvil sahiplerine verilecek.

Sermaye Artış Tutarı: Şirket çıkarılmış sermayesi, dönüştürme tutarı olan 785 milyon 263 bin 157,89 TL artırılacak.

Yeni Sermaye Seviyesi: Bu artışla birlikte SASA'nın sermayesi 46 milyar 255 million 615 bin 356,80 TL'den, 47 milyar 40 milyon 878 bin 514,69 TL'ye yükselecek.

SPK'ya sunulan ihraç belgesinin kurul tarafından onaylanmasının ardından, yeni payların tahsis süreci resmi olarak tamamlanmış olacak.