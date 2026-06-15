Sanayinin dönmeyen çarkları işçiyi ezdi: Binlercesi işini kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,0 artarak 15 milyon 968 bin 711 kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 15 milyon 662 bin 751 kişiydi.

İlk bakışta istihdamda 305 bin kişilik bir artış varmış gibi görünse de, alt kırılımlar Türkiye ekonomisindeki yapısal çöküşü ve üretimsizliği gözler önüne serdi.

120 BİN ÜRETİM İŞÇİSİ KAPININ ÖNÜNE KOYULDU

Ekonominin lokomotifi ve kalıcı refahın tek anahtarı olan Sanayi Sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,4 azaldı. * Özellikle İmalat Sanayii %2,7 küçülerek tek başına 122 bin 817 işçiyi kaybetti.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü de istihdamda %2'lik kayıpla yılı kapattı.

Yüksek maliyetler, finansmana erişim zorluğu ve durma noktasına gelen üretim çarkları yüzünden fabrikalar işçi çıkartmaya başladı.

ÜRETİM DEĞİL, YİNE "BETON VE HİZMET" BÜYÜDÜ

Sanayideki devasa istihdam kaybına rağmen toplam rakamı yukarı taşıyan yine bildik sektörler oldu. İktidarın her sıkıştığında sarıldığı İnşaat Sektörü, yıllık bazda %6,8'lik agresif bir istihdam artışı göstererek bünyesine 126 bin yeni işçi kattı.

Ticaret ve Hizmet Sektörü de yıllık %3,4 büyüyerek çalışan sayısını 300 bine yakın artırdı. Hizmet sektörünün alt kollarında en çok dikkat çeken artışlar ise %5,7 ile Ulaştırma-Depolama ve %5,5 ile Gayrimenkul faaliyetlerinde yaşandı. Yani Türkiye, üretmeden tüketmeye ve beton üzerinden istihdam yaratmaya devam etti.

TABLO: SEKTÖRLERİN YILLIK VE AYLIK KARNESİ

TÜİK verilerinin özet tablosu, paranın ve istihdamın üretimden nasıl kaçtığını net bir şekilde özetliyor: