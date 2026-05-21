Samsung'da krizin eşiğinden dönüldü: 48 bin işçi hazırdı son anda ertelediler

Teknoloji devi Samsung’da, geçici de olsa kritik bir anlaşma sağlandı.

Ücret artışı ve prim adaletsizliği nedeniyle Güney Kore ekonomisini ve küresel çip tedarik zincirini çökme noktasına getiren kriz, tarafların el sıkışmasıyla şimdilik askıya alındı.

48 BİN İŞÇİ MEYDANLARA İNMEYE HAZIRLANIYORDU

Yaklaşık 48 bin sendika üyesinin katılımıyla tam 18 gün sürmesi planlanan dev grev dalgası, taslak anlaşmanın üyelerin oyuna sunulma kararıyla durduruldu.

Kritik oylamanın 22-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Samsung çalışanları, bir süredir ezeli rakipleri SK Hynix ile aralarında açılan maaş farkı ve şirket içindeki adaletsiz bonus dağıtımı nedeniyle yönetimle sert bir restleşme içindeydi.

KRİZİN MERKEZİNDEKİ "PRİM ADALETSİZLİĞİ" ÇÖZÜLDÜ

Müzakerelerin tıkanmasındaki ana sebep; devasa kârlar açıklayan "bellek çipi" birimi ile zarar eden "mantık çipi" birimleri arasındaki performans primi dağılımıydı. CNBC-e'de yer alan habere göre sendika lideri Choi Seung-ho, zarar eden birimlerin de kar dağıtım havuzuna dahil edilmesi konusunda yönetimi ikna ettiklerini açıkladı.

Yapılan tarihi anlaşmaya göre Samsung şu radikal adımları atmayı kabul etti:

Primlerde uygulanan yüzde 50'lik tavan sınırı tamamen kaldırılacak.

Bonus ödemeleri doğrudan şirketin faaliyet kârına endekslenecek.

Bu yeni prim sistemi, iş sözleşmelerine resmen ve kalıcı olarak dahil edilecek.

ÇALIŞANLARA 10 YIL BOYUNCA HİSSE BAZLI BONUS VERİLECEK

Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise çip bölümüne özel getirilen "hissedar bonusu" oldu.

Sızan belgelere göre Samsung, uzlaşılan iş performansının yüzde 10,5’ini özel bir bonus havuzuna aktaracak. Bu havuzdaki paralar, çalışanlara en az 10 yıl boyunca nakit yerine şirket hissesi olarak dağıtılacak.

Bu devasa sistemin yürüyebilmesi için çip bölümüne şu iddialı faaliyet kârı hedefleri konuldu:

2026-2028 yılları arasında: Yıllık 200 trilyon won,

2029-2035 yılları arasında: Yıllık 100 trilyon won faaliyet kârı.

KÜRESEL ÇİP PAZARI VE GÜNEY KORE RAHAT NEFES ALDI

Güney Kore'nin toplam ihracatının tek başına dörtte birini sırtlayan Samsung'daki grev resti, hükümeti de alarma geçirmişti. Yapay zeka çılgınlığı nedeniyle çiplerde talep patlaması yaşandığı bir dönemde üretimin durması, küresel teknoloji pazarında fiyatları uçurabilirdi.

Güney Kore Merkez Bankası, grevin gerçekleşmesi durumunda ülke ekonomisinin yıllık büyüme tahmininden 0,5 puan silinebileceği uyarısını yapmıştı. Krizin derinleşmesi üzerine Güney Kore Çalışma Bakanı Kim Young-hoon bizzat arabulucu olarak devreye girdi ve tarafları masada uzlaştırdı. Yatırımcılar grev riskinin bitmesini olumlu karşılayarak Samsung hisselerini günü yüzde 0,2 yükselişle kapattı.