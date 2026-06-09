Şampiyon olamamış ne gam! Fenerbahçe rekor kırdı: Yüzde 87 arttı

Fenerbahçe, yeni sezon formalarının satışında rekor bir başarı yakaladı. Her sene haziran ayının son günlerinde ya da temmuz ayının ilk haftasında yapılan forma tanıtımını bu defa haziranın ilk günlerine kaydıran sarı-lacivertli yönetim, ilk 5 günlük süreçte 164 milyon Türk Lirası (TL) ciro yakaladı.

Geçen seneki aynı zaman dilimiyle kıyaslandığında yüzde 87 oranında bir yükselişi temsil eden bu meblağ, kulübün geçmişindeki tüm forma tanıtımları rekorlarını geride bıraktı. Söz konusu tutar, ilk 5 günde ulaşılan en yüksek satış hasılatı olarak tarihe geçti.

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Fenerbahçe'de Saran yönetiminde Fenerium'dan sorumlu Futbol Anonim Şirketi (AŞ) Yöneticisi Sinan Öncel, elde edilen yüksek satış grafiğinde hafta sonu yapılan olağan seçimli genel kurulun büyük bir payı olduğunu dile getirdi.

Sinan Öncel, "Genel kurul için cumartesi ve pazar günü statta bulunan en az 30 bin taraftarımız çok büyük bir heyecan ve satış dalgası yarattı. Bu fırsatı değerlendirmek istedik. Sepet ortalamamız 2,4 adet oldu. Taraftarlarımız tek bir forma alıp çıkmadı" şeklinde konuştu.