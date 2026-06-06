Sahte servis tuzağına karşı bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı, sahte servislere karşı bir uyarı açıklaması yaptı.

Bakanlık, Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) altyapısını adres gösterse de, internet sitelerindeki denetim boşlukları nedeniyle klimadan buzdolabına kadar pek çok üründe binlerce tüketici sahte servislerin kucağına itilmeye devam ediyor.

Sermaye odaklı dijital mecralarda denetim yetersizliği, dolandırıcılar için yeni bir kapı araladı. Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yetkili servis arayışına giren tüketicilerin, sahte servis ağları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadığına dikkat çeken resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, güvenilir yetkili servis bilgilerine erişim sağlanabilmesi amacıyla Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) altyapısının kullanılmasını tavsiye etti.

Yapılan bilgilendirmede, yetkili servis gibi piyasada faaliyet gösteren korsan yapılarla mücadele etmek adına denetimlerin ve idari yaptırımların kararlılıkla sürdürüldüğü iddia edildi. Özellikle arama motorlarında reklam vererek en üst sıralarda konumlanan bazı kişi ve şirketlerin; üretici ya da ithalatçı firmaların tescilli marka ve logolarını izinsiz biçmde kullanarak kendilerini yetkili servis gibi gösterdikleri aktarıldı.

YAZ AYLARI YAKLAŞTIKÇA TÜKETİCİ İÇİN RİSK DAHA DA BÜYÜYOR

Bakanlık tarafından paylaşılan metinde, sıcak yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi beyaz eşya ile iklimlendirme ürünlerinde servis gereksiniminin hızla yükseldiğine işaret edildi. Bu dönemsel yoğunluğa paralel olarak, arama motorlarındaki sahte servis ilanlarında ve yasa dışı faaliyetlerde de ciddi bir artış yaşandığı vurgulandı.

FATURA YÜKSEK, PARÇA SAHTE: GARANTİLER DE YANIYOR

Yetersiz denetimlerin gölgesinde faaliyet yürüten bu sahte servislerin, tüketiciler üzerinde telafisi güç ekonomik ve yapısal zararlara yol açtığı belirtildi. Bakanlığın tespitlerine göre sahte servis tuzağına düşen halk, şu ağır mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor:

Piyasa rayicinin çok üzerinde, fahiş servis ücretleri tahsil ediliyor.

Onarımlarda orijinal olmayan, yan sanayi yedek parçalar kullanılıyor.

Beyaz eşyalar ve cihazlar hasarlı ya da hiçbir tamirat yapılmadan teslim edilebiliyor.

Yetkisiz kişilerin müdahalesi sonucunda, ürünlerin mevcut yasal garanti kapsamları tamamen dışarıda kalıyor.

En tehlikelisi ise, servis adı altında tüketicilerden kişisel verilerin talep edilmesi yoluyla doğrudan nitelikli dolandırıcılık girişimleri sergileniyor.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ SERBİS ADRESİNDE TOPLANDI

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru ve güvenilir yetkili servis bilgilerine kaynaktan ulaşabilmesi adına kurulan Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) projesini hatırlattı.

Söz konusu sisteme "www.servis.gov.tr" internet adresi üzerinden doğrudan erişim sağlanabildiği ifade edildi.

Düzenleme kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm üretici ve ithalatçı şirketlere, kendi bünyelerindeki yetkili servis bilgilerini bu sisteme eksiksiz, hatasız ve güncel olarak girme yasal yükümlülüğü getirildiği bildirildi. Bakanlık, tüketicilerin herhangi bir teknik servis hizmeti almadan önce ürünün asıl üretici veya ithalatçı firma bilgilerini titizlikle kontrol etmeleri gerektiğini; ulaştıkları iletişim bilgilerinin doğruluğunu ise ya üretici şirketlerin resmi internet sayfalarından ya da devletin sağladığı SERBİS üzerinden mutlaka teyit etmeleri gerektiğini önemle vurguladı.