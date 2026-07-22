Saç çıkarmadan vize garantisine... Bakanlık binlerce dosya inceledi, reklamlara 185 milyon ceza!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Reklam Kurulu, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara yönelik gerçekleştirdiği denetim toplantısında 149 dosyayı ele alarak karara bağladı.

Kurul tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde incelenen dosyalardan 118'inin mevcut mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

YÜZLERCE DOSYAYA DURDURMA VE PARA CEZASI

Yapılan incelemelerin sonucunda, kurallara uymadığı kesinleşen 74 dosya hakkında reklam durdurma cezası verilirken; 44 dosya için durdurma kararının yanı sıra idari para cezası yaptırımı da uygulandı. Ayrıca, aykırılık barındırdığı belirlenen 3 dosya hakkında ise erişimin engellenmesi yönünde tedbir kararı hayata geçirildi.

7 AYDA 185 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Kurulun paylaştığı verilere göre, 2026 yılının Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde, haksız ticari uygulamalara ve yanıltıcı reklamlara ilişkin 21 binin üzerinde dosya sonuca bağlandı. Bu zaman zarfında kuralları ihlal eden sorumlulara toplamda 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiği bildirildi.

VİZE VE DİN İSTİSMARINA YASAK GELDİ

Tüketicilere "hızlı başvuru", "vize randevu garantisi" ve "vize garantisi" şeklinde kesin taahhütler sunan 6 farklı firmanın reklamları Kurul tarafından incelemeye alınarak 3 aya kadar tedbiren durduruldu.

Soruşturma sürecinin tamamlanmasıyla beraber bu 6 işletmeden 5'inin tanıtım ve reklamlarına kesin olarak durdurma cezası uygulandı.

Öte yandan, sosyal medya platformlarında "Kabe ve Ravza kokusu" ifadeleri kullanılarak yürütülen pazarlama çalışmalarına da müdahale edildi. Kurul, söz konusu satış faaliyetlerinin doğrudan dini duyguları istismar ederek gerçekleştirildiğine hükmetti. Bu gerekçeyle ilgili reklam faaliyetlerine 3 aya kadar durdurma kararı verildi.