Saatler içinde geliyor! Akaryakıta zam göründü
Akaryakıt fiyatlarında dur durak bilmeyen zam serisi otogaz ile devam ediyor. LPG'ye bu gece 2,45 TL'lik dev bir artış yapılması bekleniyor.
Akaryakıt pompalarında tabela bir kez daha değişiyor.
GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Sektör temsilcilerinden edinilen verilere göre, otogazın (LPG) litre satış fiyatına gece yarısından itibaren yansıyacak şekilde 2,45 TL tutarında zam yapılması öngörülüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
LPG grubunda yaşanması beklenen bu artışa karşın, benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat ayarlaması veya değişiklik beklenmiyor.
ŞEHİRLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Pompalara yansıyacak zam öncesinde büyükşehirlerdeki mevcut akaryakıt satış fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 67,18 TL
Motorin litre fiyatı: 80,97 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 67,02 TL
Motorin litre fiyatı: 80,82 TL
LPG litre fiyatı: 30,59 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 68,14 TL
Motorin litre fiyatı: 82,09 TL
LPG litre fiyatı: 31,19 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 68,44 TL
Motorin litre fiyatı: 82,37 TL
LPG litre fiyatı: 30,99 TL