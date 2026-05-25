Rüzgâr ve Güneş enerjisi doğalgazı tahtından indirdi

Enerji düşünce kuruluşu Ember'e göre bu, 2026 yılının dördüncü ayı için yeni bir dünya rekoru. Aynı dönemde, doğalgazla çalışan enerji santralleri dünyaya 477 TWh elektrik sağladı.

Güneş ve rüzgar enerjisinin hızlı büyümesi, son enerji krizi göz önüne alındığında önemli bir değişiklik olarak, doğalgaz ithalatını giderek daha az gerekli hale getiriyor. İngiliz düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, Nisan 2026, Güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretiminin doğalgazdan elde edilen elektrik üretimini aşacağı ilk ay olacak.

İki yenilenebilir enerji kaynağı küresel elektrik üretiminin %22'sini karşılarken doğalgazla çalışan santraller %20'sini veya 477 TWh'ye karşılık 531 TWh'yi karşıladı.

Beş yıl önce, Nisan 2021'de, Ember'e göre doğalgazla çalışan elektrik üretimi benzer bir seviyedeydi: 476 TWh. Ancak o dönemde bu rakam, 245 TWh olan rüzgar ve Güneş enerjisinin toplam üretiminin neredeyse iki katıydı.

Analistler, "Nisan 2026 dönüm noktasına, rüzgar ve güneş enerjisindeki sürdürülebilir büyüme sayesinde ulaşıldı. Bu büyüme, küresel elektrik talebindeki artışın büyük bir kısmını karşılamaya yeterli olurken, doğalgazla çalışan elektrik üretiminin büyümesini de sınırladı" dedi.

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, fosil yakıt piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen küresel enerji karışımını dönüştürmeye devam ediyor. Bu başarı, Orta Doğu'daki çatışmanın tetiklediği son küresel enerji krizinin ilk tam ayında elde edildi.

Enerji güvenliğine ilişkin süregelen endişelere rağmen, henüz küresel ölçekte doğalgazdan kömüre doğru yaygın bir geçiş olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Ember, "Mevcut enerji krizi, yenilenebilir enerjinin ithal gaza kıyasla ekonomik avantajlarını daha da belirginleştirirken, yaygınlaştırmayı hızlandırmak için siyasi baskıyı da artırdı" diyor.

İthalata bağımlı birçok ülke için, sıvılaştırılmış doğal gaza dayalı elektrik, rüzgar ve güneş enerjisine kıyasla giderek daha rekabetçi olmaktan çıkıyor.

Enerji piyasasındaki durum bir bakıma beklenmedik değil. Nisan ayı, böyle bir dengenin sağlanması için en uygun ay olarak görülüyordu; zira Kuzey Yarımküre'deki bahar koşulları genellikle güçlü rüzgar enerjisi üretimiyle artan güneş enerjisi üretimini bir araya getiriyor.

Aynı zamanda, ısıtma ve soğutma mevsimleri arasındaki geçiş döneminde elektrik talebi nispeten düşük kalmaktadır.