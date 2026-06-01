Rusya'dan kritik karar: Uçak yakıtı ihracatını durdurdu

Küresel piyasalarda yakıt ve petrol stoklarının hızla eridiği, seyahat talebinin ise zirve yaptığı kritik yaz dönemi öncesinde Rusya, bencil bir adımla uçak yakıtı ihracatını 5 ay boyunca tamamen yasakladı.

Moskova yönetimi bu kararla kendi iç pazarında yapay bir fiyat istikrarı sağlamaya çalışırken, kararın küresel havacılık ve lojistik hatlarında yaratacağı tedarik krizi, seyahat etmek isteyen milyonlarca tüketicinin sırtına yeni zam dalgaları yükleme riski taşıyor.

MOSKOVA’DAN HAVACILIK SEKTÖRÜNE BEŞ AY SÜRECEK İHRACAT FRENİ

Rusya hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ülke genelindeki yerel yakıt arzını güvence altına almak ve pompa fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek amacıyla uçak yakıtı dış satımı geçici olarak askıya alındı.

Yürürlüğe konulan yasal engel 30 Kasım tarihine kadar kesintisiz bir biçimde tatbik edilecek. Totalde 5 aylık bir zaman dilimini kapsayan bu radikal hamlenin, devletler arasında önceden imzalanmış olan ikili veya çok taraflı resmi anlaşmalar doğrultusunda icra edilen sevkiyatları ise etkilemeyeceği, bu muafiyetin bizzat hükümet bildirisiyle tescillendiği aktarıldı.

İÇ PİYASADA İSTİKRAR ARAYIŞI KÜRESEL ARZI KISKACA ALIYOR

Rusya Federasyonu Bakanlar Kurulu vasıtasıyla yayımlanan yazılı deklarasyonda, uçak yakıtına yönelik getirilen sınırlandırmanın arka planındaki yasal gerekçeler paylaşıldı. Moskova yönetimi, söz konusu kararın alınmasındaki temel gayeyi, "Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır." ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Ancak havacılık sektörünün tam da en yüksek talep dönemine girdiği haziran ayı başında alınan bu korumacı tedbir, küresel piyasalardaki arz esnekliğini zora sokuyor.

BENZİN YASAĞININ ARDINDAN İKİNCİ BÜYÜK AMBARGO DALGASI

Güçlü enerji rezervlerine sahip olan Rusya, yerel pazardaki dengeleri korumak adına benzer ihracat yasaklarını dönemsel olarak sık sık devreye alıyor. Ülkede rafineri çıkışlı benzin ihracatı da 1 Nisan tarihinden itibaren tamamen durdurulmuştu.