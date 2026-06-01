Rezerv hamlesi butlan yangınını söndürmedi: TCMB'nin umudu yabancı yatırımcıda

Türkiye piyasaları yeni haftaya yüksek belirsizlik ortamında girerken, gözler büyük ölçüde yabancı yatırımcıların vereceği karara çevrildi. Yerli yatırımcı tarafında şu aşamada güçlü bir dövize yöneliş görülmezken, yüksek TL faizleri ve para piyasası fonlarının sunduğu getiriler dövize geçişi sınırlamaya devam ediyor.

PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK UNSURLAR

Sözcü'nün haberine göre önümüzdeki günlerde yabancı yatırımcıların Türkiye riskini nasıl fiyatlayacağı, enflasyon verisinin seyri ve Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar piyasaların yönünü belirleyecek. CHP'ye mutlak butlan kararının siyasi ve hukuki etkileri yakından takip edilirken, yabancı yatırımcıların bu gelişmeleri nasıl fiyatlayacağı merak konusu.

MÜDAHALELER DEVAM EDECEK

Türkiye ekonomisi, kalıcı yatırımlar yerine yüksek faizin çektiği kısa vadeli sermayeye bağımlı hale gelirken, piyasalar da en küçük siyasi veya jeopolitik riskte sert dalgalanmalara açık kalıyor. Hukuk ve güven ortamındaki zafiyetler uzun vadeli yatırımları uzaklaştırırken, ekonominin yönü kârını alarak çıkan yabancı yatırımcının kararlarına teslim ediliyor.

Yeni haftada Borsa İstanbul'da Türkiye Varlık Fonu üzerinden olası destek alımları, döviz piyasasında ise Merkez Bankası'nın kur oynaklığını sınırlamak amacıyla doğrudan satış yönlü müdahalelerinin devam etmesi bekleniyor.

ENFLASYON VE MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Enflasyon verisinin 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacağı bildirilirken, 5 Haziran Cuma günü açıklanacak olması piyasaların son işlem günü olması bakımından bir 'önlem' olarak değerlendirilmiş olabilir. Tüm bunlar, 11 Haziran'daki Merkez Bankası kararı öncesinde piyasaların ana odak noktası konumunda bulunuyor.

BORSA İSTANBUL RALLİYE KATILAMADI

ABD ve İran'dan gelen barışa yönelik olumlu adımlarla küresel piyasalarda ralli yaşanırken petrol fiyatlarında yüzde 9'a varan düşüş görüldü. Türkiye piyasaları kapalıyken oluşan bu iyimserliğin sürüp sürmeyeceği Borsa İstanbul için kritik. Bugün açıklanacak veri ile Türkiye'de ilk çeyrek büyümesinin yıllık yüzde 2,7 civarında gelmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanacak mayıs enflasyonunda ise beklenti aylık yüzde 1,6 seviyesinde. Öğleden sonra ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkacak.