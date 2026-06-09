Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca çalışanın yıllık iznini arttıracak karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca ücretli çalışanı yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza atarak hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden eksiltilemeyeceğine hükmetti.

Yüksek mahkeme, izinlerin usulüne uygun kullandırıldığını kanıtlama yükümlülüğünün de tamamen patronda olduğunu ilan etti. Ancak yasalarda zaten var olan bu kuralın dava konusu olması ve Yargıtay tarafından yeniden hatırlatılması, çalışma hayatındaki hak gasplarının ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Türkiye’deki milyonlarca işçinin hak mücadelesini doğrudan etkileyecek kritik bir kararı kayıtlara geçirdi. Yüksek mahkeme, yıllık izin hesaplamalarında uzun yıllardır çalışma yaşamında suistimal edilen ve tartışmalara neden olan bir hususa son noktayı koydu.

Alınan yargı kararı uyarınca, haftalık izin günlerine denk gelen tarihler, çalışanların senelik ücretli izin sürelerinden hiçbir şekilde düşülemeyecek. Bu emsal adım, ücretli çalışanların fiili olarak daha uzun süre dinlenme hakkı elde etmesinin önünü açmayı hedefliyor.

YILLIK İZİN HESAPLAMALARINDA YENİ KRİTERLER

Resmi Gazete’de yayımlanarak yasal bağlayıcılık kazanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi karar metninde, çalışanların senelik ücretli izin dönemlerinin hesap edilme sürecinde, haftalık izin günlerinin bu izin periyoduna dahil edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı net bir dille vurgulandı.

Söz konusu yüksek mahkeme kararı, iş dünyasında patronların mevcut yıllık izin pratiklerini ve uyguladıkları hesaplama yöntemlerini sıfırdan ele almalarını gerektirecek derecede ehemmiyetli bir içtihat olarak nitelendiriliyor.

HAFTA TATİLLERİ VE RESMİ BAYRAMLAR MAHSUP EDİLEMİYOR

Yüksek mahkemenin gerekçeli kararında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan yasal hükümlere çok net bir atıfta bulunuldu.

İlgili kanun maddesindeki yasal çerçeveye göre; senelik ücretli izin dönemine rastlayan haftalık izinler, ulusal bayram günleri ve genel tatil ilan edilen tarihler, yıllık izin toplam süresinden eksiltilemiyor. Yani emeğiyle geçinenlerin izin planlaması yaptığı döneme denk gelen bu özel takvim günleri, kişinin anayasal ve yasal hakkı olan izin bakiyesinden hiçbir suretle mahsup edilemez.

Ayrıca kararın bir diğer önemli ayağını ispat yükümlülüğü oluşturdu. CNBC-e'nin haberine göre Yargıtay, çalışanların senelik izinlerini eksiksiz ve hukuka uygun şekilde kullandığını resmi evraklarla kanıtlama mecburiyetinin işveren tarafına ait olduğunu bildirdi.