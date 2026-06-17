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Halk TV Ekonomi Resmî Gazete'de yayımlandı: BDDK yeni bankayı resmen onayladı

Resmî Gazete'de yayımlandı: BDDK yeni bankayı resmen onayladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermaye ile kurulmasına onay verdi.

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Resmî Gazete'de yayımlandı: BDDK yeni bankayı resmen onayladı
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BDDK’nın kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde alınan kararla Türkiye’de yeni bir katılım bankasının faaliyete geçmesinin önü açıldı.

BDDK'DAN YENİ KATILIM BANKASI İZNİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında başvuruyu değerlendirdi. Kurul, Dost Katılım Bankası AŞ’nin kuruluşuna onay verdi. Bankanın kuruluş sermayesi 10 milyar lira olarak belirlendi.

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Katılım bankasını kurmak üzere bir araya gelen şirketler şunlardan oluşuyor:

BİM Birleşik Mağazalar AŞ

Desto Atık Yönetimi AŞ

Dost Global Danışmanlık AŞ

GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ

Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Dost Katılım Bankası’nın kuruluş süreci resmen başlamış oldu. Bankanın ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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