Resmen silah üretecekler! Araba satamayan Alman otomomobil devleri gözünü silah sektörüne dikti

Mercedes CEO'su Ola Kalenius, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Dünya daha da öngörülemez hale geldi ve bu nedenle Avrupa'nın savunma yeteneklerini genişletmesi gerekiyor. Bu süreçte olumlu bir rol oynayabilirsek hazırız" dedi.

Kalenijus, otomotiv sektörünün "yüksek kaliteli ve hassas makineler" üretimiyle bilindiğine ve bu nedenle silah üretimi için de uygun olduğuna inanıyor. Aynı zamanda, otomobil üretiminin Mercedes'in temel faaliyeti olarak kalacağını, silah üretiminin ise ikincil bir faaliyet olacağını vurguladı.

Indeks'in B92'ye dayandırdığı habere göre, "bu, genel iş sonuçlarına katkıda bulunacak büyüyen bir üretim nişi olabilir" diyen yetkili, Mercedes'in halihazırda NATO'nun güvenliğini ve hazırlığını güçlendirme çalışmalarına aktif olarak katıldığını da sözlerine ekledi.

Kalenius, "Mercedes-Benz G-Serisi'nin birçok varyantı dünyanın dört bir yanında askeri araç olarak kullanılıyor" diye vurguladı.

Mercedes'ten önce Volkswagen de askeri sanayiye girişini duyurmuştu. Alman medyasına göre, Osnabrück'teki karoser üretim tesisi, Kuzey Almanya'da Demir Kubbe füze savunma sistemi için parçalar üretecek olan Rafael Advanced Defense Systems tarafından devralınabilir.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume ayrıca askeri nakliye araçları sektöründe daha güçlü bir faaliyet göstereceklerini de açıkladı.

Alman otomotiv sektörü, birkaç yıldır talep düşüşü, binlerce işten çıkarma duyurusu ve bazı fabrikaların kapanmasıyla karşı karşıya.