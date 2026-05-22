Resmen oldu! Belediyeler Erdoğan'ın izni olmadan şirket kuramayacak

Yerel yönetimlerin ekonomik ve ticari faaliyetlerine yönelik radikal bir kısıtlama kararı yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanun değişikliğine göre, belediyeler ve onlara bağlı iştirakler artık Cumhurbaşkanlığı makamından net izin almadan yeni bir şirket ya da kooperatif kuramayacak, mevcut ortaklıklara sermaye aktarımı yapamayacak.

TORBA YASADAN BELEDİYELERE YENİ FREN

“7579 Sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Kabul edilen torba yasa kapsamında, Kasım 1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un belediye iştiraklerini düzenleyen kritik 26’ncı maddesi sil baştan değiştirildi. Yapılan bu hamleyle, mahalli idarelerin ticari operasyonlarındaki tüm özerklik payı ortadan kaldırılmış oldu.

ORTAKLIK VE BEDELSİZ DEVİRLER DAHİL HER ŞEY İZNE BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olan kanunun 17’nci maddesinde, belediyelerin elini kolunu bağlayan kısıtlamanın sınırları en geniş çerçeveyle şu şekilde çizildi:

Mahalli idareler, bağlı kuruluşlar, belediye birlikleri ve bunların doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüm şirketler kapsama alındı.

Bu kurumların yeni bir şirket veya kooperatif kurması, mevcut şirketlere sermaye katılımında bulunması Cumhurbaşkanı iznine tabi olacak.

Belediyelerin "bedelsiz devir" yoluyla yapacağı her türlü hisse edinimi ve harici bir şirket ile kooperatife ortak olması da yine Cumhurbaşkanlığı'nın onay süzgecinden geçmek zorunda kalacak.

KENT LOKANTALARI RİSKTE Mİ?

Finansal çevreler, son yerel seçimlerin ardından muhalefet belediyelerinin özellikle kreş, kent lokantası ve üretici kooperatifleri kurarak yerel ekonomik modeller geliştirmeye çalıştığı bir dönemde gelen bu yasal engelin, belediyelerin halka doğrudan dokunan projelerini yavaşlatabileceğine dikkat çekti.