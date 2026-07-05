Rahmi Koç'tan paha biçilemez bağış: Dünyada eşi benzeri yok
Rahmi Koç özel kitap koleksiyonunu bağışladı. Pek çok paha biçilemez eseri bulunduran koleksiyon Sükunet Kütüphanesi'yle erişime açıldı.
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, sahibi olduğu kitap koleksiyonunu Sükunet Kütüphanesi ile halka açtı.
10 BİNİ AŞKIN KİTAP VAR
İstanbul'daki Abdülmecid Efendi Korusu'nda hizmete giren kütüphanede 10 bini aşkın kitap yer aldı. Rahmi Koç'un bağışladığı kitaplar kütüphanenin omurgasını oluşturdu.
BAŞKA YERDE BULUNMAYAN KİTAPLAR DA VAR
Rahmi Koç'un bağışladığı kitaplar arasında dünyanın başka yerinde bulunmayan özel basımlar da yer aldı. Koleksiyonun paha biçilemez olduğu aktarıldı.
DİĞER ÜNLÜ İSİMLER DE KİTAP BAĞIŞLADI
Rahmi Koç'un yanı sıra Caroline Koç, Özgen Acar ve Tezcan Yaramancı da kitap bağışında bulundu.
FARKLI KATEGORİDE KİTAPLAR VAR
Kütüphanenin koleksiyonunda arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve mühendisliğe dair kitaplar çoğunlukta bulunuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi