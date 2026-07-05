Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Rahmi Koç'tan paha biçilemez bağış: Dünyada eşi benzeri yok

Rahmi Koç'tan paha biçilemez bağış: Dünyada eşi benzeri yok

Rahmi Koç özel kitap koleksiyonunu bağışladı. Pek çok paha biçilemez eseri bulunduran koleksiyon Sükunet Kütüphanesi'yle erişime açıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Haber Merkezi
Haber Merkezi Editör
Rahmi Koç'tan paha biçilemez bağış: Dünyada eşi benzeri yok

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, sahibi olduğu kitap koleksiyonunu Sükunet Kütüphanesi ile halka açtı.

10 BİNİ AŞKIN KİTAP VAR

İstanbul'daki Abdülmecid Efendi Korusu'nda hizmete giren kütüphanede 10 bini aşkın kitap yer aldı. Rahmi Koç'un bağışladığı kitaplar kütüphanenin omurgasını oluşturdu.

Rahmi Koç'tan paha biçilemez bağış: Dünyada eşi benzeri yok - Resim : 1

BAŞKA YERDE BULUNMAYAN KİTAPLAR DA VAR

Rahmi Koç'un bağışladığı kitaplar arasında dünyanın başka yerinde bulunmayan özel basımlar da yer aldı. Koleksiyonun paha biçilemez olduğu aktarıldı.

DİĞER ÜNLÜ İSİMLER DE KİTAP BAĞIŞLADI

Rahmi Koç'un yanı sıra Caroline Koç, Özgen Acar ve Tezcan Yaramancı da kitap bağışında bulundu.

FARKLI KATEGORİDE KİTAPLAR VAR

Kütüphanenin koleksiyonunda arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve mühendisliğe dair kitaplar çoğunlukta bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rahmi Koç Koç Holding
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro