QNB Bank, rekabet soruşturmasında uzlaştı

Türkiye finans sektöründe faaliyet gösteren dev kurumlara yönelik yürütülen rekabet soruşturmalarında önemli bir gelişme yaşandı. QNB Bank A.Ş., Rekabet Kurulu tarafından iş gücü piyasasına yönelik olarak açılan ve bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren soruşturmada resmi bir uzlaşma sağlandığını duyurdu. Banka, kurul ile yürüttüğü müzakerelerin ardından milyarlık idari para cezasını kabul ederek soruşturma dosyasını kapatma yoluna gitti.

1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN REKOR CEZA

QNB Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi özel durum açıklamasında, sürecin geçmişine dair önemli detaylar paylaşıldı. Banka yönetimi, 24 Şubat 2026 tarihinde yapılan ilk duyuruyla, kendileri dahil olmak üzere bazı finansal kuruluşlar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bir soruşturma açıldığını hatırlattı. Yapılan son açıklamada, kurul ile gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinin neticelendiği ve QNB Bank açısından sürecin nihayete erdirildiği belirtildi. Uzlaşma raporunun imzalanmasıyla birlikte bankaya kesilen idari para cezasının miktarı tam olarak 1 milyar 7 milyon 484 bin 234 TL olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 25'LİK YASAL İNDİRİM SEÇENEĞİ DEVREDE

Milyarlık ceza kararının ardından QNB Bank, finansal yükü hafifletmek amacıyla yasal haklarını kullanacağını ilan etti. Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu 1 milyar 7 milyon liralık idari para cezasının, Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararının kendilerine tebliğ edilmesinin ardından, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca yüzde 25 oranında erken ödeme indirimi uygulanarak nakden ödenmesinin planlandığı bildirildi.

Bu indirim formülü işletildiğinde bankanın kasasından çıkacak net tutar yaklaşık 755,6 milyon lira seviyesine gerileyecek.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA 'BEYAZ YAKALI' TRANSFERİ MERCEK ALTINDA

Ekonomi dünyasında büyük yankı uyandıran bu uzlaşma kararı, Rekabet Kurulu’nun son dönemde bankacılık ve finans sektöründeki istihdam pratiklerine yönelik incelemelerini ne kadar sıkılaştırdığını bir kez daha kanıtladı. 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesi kapsamında yürütülen bu soruşturmalar, özellikle dev finans kurumlarının kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak çalışan ücretlerini baskılaması, beyaz yakalı personellerin rakip bankalara transferini engellemesi ya da "çalışan çalmama" mutabakatları imzalaması gibi iddiaları kapsıyor.