Prens Salman gözünü Türk akaryakıt devine dikti

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik atılan diplomatik ve yasal adımlar, enerji sektöründe dev bir ortaklık ihtimalini gündeme taşıdı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ve Suudi Arabistan devletine bağlı faaliyet gösteren Saudi Aramco’nun, Türkiye genelinde binlerce istasyonu bulunan TotalEnergies Türkiye (GüzelEnerji) üzerinden OYAK ile iş birliği yapmak için masaya oturduğu açıklandı.

PRENS SALMAN GÖZÜNÜ TÜRK AKARYAKIT DEVİNE DİKTİ

Gazeteci Olcay Aydilek, Türkiye'deki akaryakıt sektöründe taşları yerinden oynatacak bu gelişmeye ilişkin OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Doğan’ın Saudi Aramco ile ortaklık konusunda görüştüklerini doğruladığını belirten Aydilek, "Aramco, GüzelEnerji'ye ortak olup Türkiye'de petrol ve akaryakıt sektörüne girer mi, bu ortaklık pompa satış fiyatlarını etkiler mi? Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Binlerce istasyonu kapsayan bu potansiyel ortaklığın, Türkiye enerji piyasasındaki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

SUUDİ ŞİRKETLERİNE İMTİYAZ

Söz konusu yatırım hamlesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında Riyad’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretle başlayan sürecin bir devamı olarak değerlendiriliyor.

Riyad’daki görüşmelerde iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşmalarının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen yeni yasal düzenleme ile Suudi şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarına çeşitli imtiyazlar tanınmıştı.

Bu yasal zeminin ardından, Saudi Aramco dahil birçok Suudi devinin Türkiye’de stratejik sektörlere yönelik yatırım arayışlarını hızlandırdığı belirtiliyor.

SAUDİ ARAMCO KİMİN?

Ortaklık talebinde bulunan Saudi Aramco, büyük oranda Suudi Arabistan devletine ait olan ulusal bir petrol ve doğal gaz şirketidir.

Şirketin hisselerinin ezici çoğunluğu Suudi hükümetinin elinde bulunurken, küçük bir hisse dilimi ise Saudi Tadawul borsasında işlem görmektedir.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi sıfatını taşıyan şirketin, OYAK’ın sahip olduğu TotalEnergies Türkiye ile kurmayı planladığı ortaklık, Suudi Arabistan’ın bölgedeki ekonomik nüfuzunu enerji perakendeciliği alanında da genişletme hedefi olarak görülüyor.