Popüler lezzetin karanlık yüzü: Bir kilonun bedeli 7.600 litre su!

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Mutfakların Yükselen Yıldızı ve Devasa Su Faturası

Dondurmadan çikolataya, tatlılardan fıstık ezmesine kadar geniş bir alanda kullanılan Antep fıstığı, küresel bir talep patlaması yaşıyor. 2024 yılında üretimi 1,4 milyon tonu aşan bu popüler lezzetin ardında ise ciddi bir ekolojik kriz saklanıyor. Araştırmalara göre, sadece bir kilogram fıstık üretebilmek için 7.600 litreden fazla sulama suyu harcanıyor.