İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma koşullarını değiştirecek yeni düzenleme müjdesini verdi. Polislerin maaşına ek fazla mesai düzenlemesi ve ödemesi için yasal hazırlık yapıldığını açıklayan Çiftçi, İstanbul'da 600 yeni lojman alınacağını da söyledi.

Organize suç örgütlerinden terörle mücadeleye, uyuşturucudan düzensiz göçe kadar birçok konuda da dikkat çeken mesajlar verdi.

POLİSLERE EK ÖDEME MESAİ DÜZENLEMESİ VE YENİ LOJMAN AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk canlı yayınında emniyet teşkilatına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Polislerin çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini belirten Çiftçi, fazla mesai yapan personele ek ödeme yapılmasını sağlayacak yasal çalışma yürüttüklerini söyledi.

Mevcut yasal düzenlemelerin emniyet teşkilatının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Çiftçi, polislerin çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

İstanbul'da görev yapan polislerin yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle lojman yatırımlarına ağırlık verileceğini açıklayan Çiftçi, bu yıl araç alımlarının durdurularak kaynakların lojman yapımına ve alımına aktarılacağını söyledi.

İlk etapta 600 lojman alınacağını belirten Bakan, uygun fırsatlar bulundukça yeni alımların süreceğini kaydetti.

478 SUÇ ÖRGÜTÜNE 1272 OPERASYON

Türkiye'nin güvenlik gündeminde ilk sırada organize suç örgütlerinin yer aldığını belirten Çiftçi, bugüne kadar 478 yeni nesil suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin de takip edildiğini belirten Bakan, önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile yapılacak görüşmenin ardından 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılacağını söyledi.

Yeni nesil suç örgütlerinin klasik mafya yapılanmalarından farklı olarak sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden örgütlendiğini ifade eden Çiftçi, bu yapılarla mücadelenin siber imkanlarla sürdürüldüğünü vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN MESAJLAR

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Çiftçi, 2024 yılında başlatılan sürecin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin terör yükünden kurtulmasının ülke açısından tarihi bir eşik olacağını belirten Bakan, şehit haberlerinin gelmemesinin bile önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıklayan Çiftçi, toplam teslim olan terörist sayısının 219'a ulaştığını kaydetti.

Sınır güvenliği çalışmalarına da değinen Bakan, 1339 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını, kalan yaklaşık 100 kilometrelik bölümün de 2027 sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

SURİYELİLER VE GÖÇ POLİTİKASI

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 245 bine düştüğünü açıklayan Çiftçi, bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon kişinin ülkesine döndüğünü söyledi. Her gün ortalama bin kişinin gönüllü dönüş yaptığını belirten Bakan, geçmişte dile getirilen 7 milyon Suriyeli iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yabancıların karıştığı suç oranının yüzde 1 ila 2 seviyesinde olduğunu aktaran Çiftçi, suç işleyen yabancıların sınır dışı edildiğini, göç politikalarının ise yeniden gözden geçirildiğini söyledi.

UYUŞTURUCU VE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadelenin en önemli güvenlik başlıklarından biri olduğunu belirten Çiftçi, bu yıl yaklaşık 80 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Bugüne kadar 660 bin uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan, uyuşturucunun terör örgütlerinin finansman kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Siber suçların da hızla arttığını belirten Çiftçi, bugüne kadar 138 bin siber operasyon yapıldığını, 30 bin internet sitesi ile 45 bin yasa dışı bahis sitesine erişimin engellendiğini söyledi. Vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyaran Çiftçi, polis, savcı ya da hakimlerin hiçbir zaman para talep etmeyeceğini hatırlattı.

TRAFİK CEZALARI VE SOKAK HAYVANLARI

Trafik cezalarının artırılmasıyla birlikte birçok ihlal türünde ciddi düşüş yaşandığını belirten Çiftçi, makas atma ihlalinin yüzde 93, cep telefonu kullanmanın ise yüzde 28 azaldığını açıkladı. Amaçlarının ceza kesmek değil, trafik kazalarında can kayıplarını azaltmak olduğunu ifade etti.

Sokak hayvanlarına ilişkin çalışmalara da değinen Çiftçi, sahipsiz hayvanların yüzde 91'inin toplanarak barınaklara yerleştirildiğini belirterek, hem hayvan refahını sağlamayı hem de bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.