Polis ceza kesemeyecek! Bakanlık 35 milyon araç için yeni kararını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni uygulamayı hayata geçirdi. Trafik denetimlerinde port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanların "teknik tadilat" kapsamında değerlendirilmeyeceği bildirildi. Böylece bu ekipmanlar nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari işlem uygulanmayacak.

POLİS CEZA KESEMEYECEK! YENİ UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilendirme yazısına göre, araçlara sonradan takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanların araç üzerinde teknik değişiklik oluşturmadığı değerlendirildi.

Bakanlık, trafik denetimlerinde bu ekipmanların Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) kapsamında tadilat olarak kabul edilmemesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca işlem yapılmaması yönünde tüm birimleri bilgilendirdi.

Daha önce bazı polis ve jandarma uygulama noktalarında bu ekipmanları kullanan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında 1.000 lira idari para cezası uygulanıyor ve ekipmanların projelendirilmesi için 30 gün süre veriliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu uygulama sona erdi. Bundan sonraki süreçte polis ve jandarma, yalnızca port bagaj, çadır veya kayak taşıma aparatı bulunduğu gerekçesiyle sürücülere ceza uygulayamayacak.

BAKANLIK 35 MİLYON ARAÇ İÇİN YENİ KARARINI AÇIKLADI

Bakanlık, port bagajların araç üzerine monte edilen ara atkılar üzerinde kullanılan kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanı olduğunu, aracın yapısal bütünlüğünü ya da güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem niteliği taşımadığını belirledi. 35 milyon araç için port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanların teknik tadilat kapsamında değerlendirilemeyeceği kararını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, son dönemde bu ekipmanların teknik değişiklik oluşturup oluşturmadığı konusunda uygulamada tereddütler yaşandığı belirtildi.

Genelgede, port bagajların aracın şasi veya gövdesine müdahale içermediği, yapısal bütünlüğünü ve güvenlik parametrelerini değiştirmediği vurgulanarak, bu nedenle teknik değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Bu kapsamda trafik denetimlerinde port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir ekipmanlar nedeniyle 2918 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılmaması talimatı verildi.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 32'NCİ MADDESİ NEYİ KAPSIYOR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklerin 30 gün içinde tescil kayıtlarına işletilmesini zorunlu tutuyor. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde idari para cezası uygulanırken, mevzuata aykırı teknik değişiklik yapılan araçlar uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilebiliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni değerlendirmesiyle birlikte port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları bu kapsamın dışında bırakılmış oldu.