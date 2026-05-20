Piyasaya sürülmeden tükenen SUV!

Shenzhen merkezli otomobil üreticisinin gelecekteki amiral gemisi, üç sıra koltuklu lüks SUV'ye olan kamuoyu ilgisinin şirketin beklentilerini çok aşmasıyla büyük bir ilgi görüyor.

Elbette, yüksek talep tesadüfi değil; zira en üst düzey 795 beygir gücündeki elektrikli model, 950 kilometreye kadar menzil sunuyor ve yeni Blade 2.0 bataryası ve Flash Charging sistemiyle sadece 5 dakikada şarj edilebiliyor.

BYD Datang

BYD Datang (Büyük Tang), ilk olarak Nisan 2026'da Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı ve anında ilgi odağı haline gelerek sadece 24 saat içinde 30.000'den fazla sipariş aldı.

İlk planlamaya göre modelin resmi lansmanı Mayıs ayı sonunda yapılacaktı, ancak yerel medyaya göre BYD, beklenenden yüksek talebi karşılamak için lansmanı 8 Haziran'a ertelediği için bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Bu haber, CEO Wang Chuanfu'nun , elektrikli süper otomobillerden SUV'lara kadar bu teknolojiye sahip birçok yeni modelin piyasaya sürülmesi sonucunda Blade Battery 2.0 ile donatılmış araçlara olan talebin üretim kapasitesini aştığını açıklamasının ardından geldi.

Çin pazarındaki başlangıç ​​fiyatı 31.890 euro; 5.263 mm uzunluğunda, 1.999 mm genişliğinde ve 1.790 mm yüksekliğinde, 3.130 mm dingil mesafesine sahip bir otomobil için bu oldukça düşük bir fiyat. İç mekânda, amiral gemisi elektrikli SUV, dijital ekranlar, gelişmiş teknoloji ve premium özelliklerle dolu; bunlar arasında gösterge panelinin tüm genişliğini kaplayan üç ekranın yanı sıra arka yolcular için tavandan aşağıya inen devasa bir eğlence ekranı da bulunuyor.

Aynı zamanda , teklifi iyileştirmek amacıyla BYD , resmi lansmandan önce sipariş verenlere 18 ay ücretsiz şarj imkanı sunuyor.