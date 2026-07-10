Piyasanın devine onay çıktı: Halka arz oluyor

Yaklaşık bir yıllık bekleme sürecinin ardından çevrim içi hızlı moda devi Shein, Hong Kong'da halka arz (IPO) gerçekleştirmek için Çin yönetiminden beklediği onayı aldı.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından verilen bu izin, şirketin New York ve Londra borsalarında hayata geçiremediği planlarını Hong Kong üzerinden devam ettirmesinin önünü açmış oldu.

BİR YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Konuya ilişkin Reuters haber ajansına bilgi aktaran bir kaynak, söz konusu halka arz izninin doğrudan Çin yönetiminin en üst kademelerinde değerlendirilerek karara bağlandığını ifade etti.

Kuruluş yeri Çin olan ancak 2022 yılında şirket merkezini Singapur'a taşıyan Shein, bu yapısal değişikliğe rağmen üretim ağının ezici bir çoğunluğunun Çin sınırları içerisinde yer alması sebebiyle ülkenin yurt dışı halka arz mevzuatlarına tabi tutulmaya devam ediyor. Şirketin satışa sunduğu ürünler, ağırlıklı olarak Çin'de faaliyet gösteren yaklaşık 7 bin bağımsız tedarikçi tarafından imal ediliyor ve Shein bu ürünleri yaklaşık 150 farklı ülkeye çevrim içi kanallar üzerinden satıyor.

ÜÇÜNCÜ HALKA ARZ ROTASI HONG KONG OLDU

Shein, küresel piyasalara açılma hedefi doğrultusunda ilk olarak 2023 yılının sonlarına doğru New York'ta halka arz olmak için gizli bir başvuru süreci yürütmüştü. Ancak, ABD'li siyasi yetkililerin şirketin tedarik zinciri yapısına ve Çin ile olan yoğun bağlantılarına yönelik itirazları nedeniyle bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

Bu gelişmenin ardından rotasını Avrupa'ya çeviren şirket, Londra borsası için girişimlere başladı. İngiltere Finansal Davranış Otoritesi, 2025 yılında Shein’in halka arz planına yeşil ışık yaksa da bu kez Çin makamlarından gerekli onay alınamadı. Londra planının da tıkanması üzerine Shein, alternatif olarak Hong Kong Borsası’na gizli bir izahname iletti. Çin yönetiminin verdiği son onay, şirketin üçüncü halka arz denemesindeki en büyük düzenleyici engeli ortadan kaldırmış oldu.

HALKA ARZIN AYRINTILARI AÇIKLANMADI

Tüm bu gelişmelere rağmen Shein’in piyasalardan ne kadarlık bir fon toplamayı planladığı, şirkete biçilecek değerleme rakamı, hisse fiyatı ve kesin işlem tarihi gibi kritik detaylar henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Şirket, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık özel finansman turu neticesinde 66 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmıştı. Elde edilen bu seviye, bir önceki yıl yapılan finansman turunda biçilen yaklaşık 100 milyar dolarlık değerlemenin üçte biri oranında aşağısında kalmıştı. Şirketin iptal olan Londra halka arz planında ise değerlemesinin takriben 50 milyar dolar seviyelerine kadar çekilebileceği piyasalarda konuşulmuştu. Hong Kong sürecinde baz alınacak resmi değerleme ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

HONG KONG BORSASI İNCELEMESİ SÜRECEK

Çin makamlarından onay alınması, Shein hisselerinin borsada anında işlem görmeye başlayacağı anlamını taşımıyor. Sürecin ilerleyebilmesi için şirketin Hong Kong Borsası’nın resmi inceleme prosedürlerini tamamlaması ve kotasyon duruşmasını başarıyla geçmesi şart koşuluyor.

Şirketin halka arz başvurusunu gizli yollarla yürütmesi nedeniyle; mevcut finansal tabloları, potansiyel riskleri ve piyasaya sürülmesi hedeflenen pay miktarı henüz yatırımcılarla paylaşılmadı. İlgili başvuru evraklarının, Hong Kong Borsası’ndaki nihai inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanması öngörülüyor. Halka arza ilişkin kesin takvim de yine bu sürecin ardından netlik kazanacak.

İŞ MODELİ VERGİ BASKISIYLA KARŞILAŞTI

Shein’in küresel çaptaki hızlı büyümesinin temelinde, Çin'deki fabrikalarda son derece düşük maliyetlerle üretilen ürünlerin aracı olmadan doğrudan tüketicilere kargolanması yatıyor. Şirket uyguladığı bu model sayesinde fiziksel mağaza ve stok maliyetlerini minimuma indirerek, ürünlerini çok geniş bir coğrafyada oldukça düşük fiyatlarla piyasaya sürüyor.

Fakat, şirketin en büyük pazarı konumundaki ABD'nin, Çin'den gelen düşük tutarlı e-ticaret paketlerine uyguladığı gümrük muafiyeti hakkını iptal etmesi, Shein'in maliyetlerinde ciddi bir artışa yol açtı. Benzer şekilde Avrupa Birliği de düşük değerli yurt dışı paketlerine yönelik gümrük kurallarını sıkılaştırma kararı aldı. Yaşanan bu vergi ve gümrük mevzuatı değişikliklerinin, Shein’in gelecekteki kârlılığı ve büyüme potansiyeli üzerinde yaratacağı etki, Hong Kong’daki halka arz değerleme sürecinde yatırımcıların en çok dikkat edeceği unsurların başında geliyor.