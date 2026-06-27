Piyasaları sarsan SpaceX'in yeni adresi belli oldu

Uzay, havacılık ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), 7 Temmuz tarihinde Nasdaq-100 endeksine dahil edilecek. Nasdaq'tan yapılan resmi açıklamada, SpaceX'in 7 Temmuz'da piyasa açılışından hemen önce Nasdaq-100 endeksinin bir bileşeni olarak işlem görmeye başlayacağı kaydedildi.

"SPCX" KODUYLA İŞLEM GÖRÜYOR

SpaceX hisseleri, 12 Haziran tarihinde Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı. Şirketin halka arzı, küresel finans tarihinin en büyük halka arzlarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Halka arzın ardından SpaceX'in piyasa değeri hızla yükselmiş ve şirket dünyanın en değerli şirketleri arasında üst sıralarda yer almıştı.

NASDAQ-100 ENDEKSİ

Nasdaq borsasında işlem gören en büyük 100 finans dışı şirketin performansını ölçen Nasdaq-100 endeksi, küresel çapta 800 milyar doların üzerinde yönetilen varlık büyüklüğüne sahip 200'den fazla yatırım ürünü tarafından takip ediliyor. SpaceX'in endekse dahil edilmesi, şirketin piyasa değeri ve yatırımcı nezdindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu gelişmeyle birlikte SpaceX, teknoloji devleriyle aynı endekste yer alarak küresel yatırımcıların dikkatini daha da üzerine çekecek. Şirketin Nasdaq-100'e dahil olması, endeksi takip eden yatırım fonlarının SpaceX hisselerine yönelmesine ve hisse senedi üzerinde yeni bir alım baskısı oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu gelişmenin SpaceX'in piyasa değerini daha da yukarı taşıyabileceğini değerlendiriyor.

(AA)