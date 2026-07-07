Piyasalarda savaş ve NATO Zirvesi gerginliği: Karışık seyrediyor

Küresel piyasalar Ortadoğu'daki uzlaşı ikliminin yerini yeniden çatışma endişelerine bırakmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon, uluslararası piyasaların yönünü doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında 18 Haziran tarihinde imza altına alınan mutabakat zaptı ile esen ılımlı rüzgarlar, ticari gemilerin hedef alınmasıyla tersine dönmüş durumda. ABD merkezli yayın organı Axios, İran'ın boğazdan geçiş yapan ticari gemilere yönelik en az iki füze ateşlediğini ve bu duruma ABD yönetiminin misilleme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Meydana gelen bu gelişmeler, Ortadoğu'daki barış çabalarının ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladı. AA'nın derlediğine göre bölgedeki saldırı haberlerinin akabinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 oranında yükselerek 72,6 dolar seviyesine ulaşsa da, fiyatlar henüz savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor.

FED TUTANAKLARI VE ENFLASYON RİSKİ BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan bu yukarı yönlü ivme, küresel çapta enflasyon risklerini yeniden tetikliyor. Buna karşın, para piyasalarında merkez bankalarının uygulayacağı faiz politikalarına dair radikal bir değişiklik sinyali alınmış değil. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna dek yalnızca bir kez faiz artırımına gidebileceği ihtimalini fiyatlamayı sürdürüyor.

Piyasaların gözü, Fed tarafından yarın yayımlanacak olan toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. Analistler, yatırımcıların bu tutanaklarda bankanın gelecekteki adımlarına dair daha net ipuçları arayacağını belirtiyor. Ayrıca Fed yetkililerinden gelen mesajlar da yakından izleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, istihdam ve enflasyon risklerindeki değişime dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "ABD'de iş gücü piyasası istikrar kazanıyor gibi görünüyor. Enflasyon ise hızla yükselişe geçti. Bu durum da politika konusundaki yaklaşımınızı gözden geçirmenizi gerektiriyor."

Geçtiğimiz hafta beklentileri karşılayamayan tarım dışı istihdam verileri, Fed'in yakın vadede faiz artırımına gitmek zorunda kalmayabileceği senaryosunu güçlendirmişti.

TEKNOLOJİ DEVLERİ BÜYÜYOR, ASYA BORSALARI DÜŞÜYOR

Yarı iletken ve teknoloji pazarındaki hareketlilik yatırımcıların radarından çıkmıyor. Çip üretim maliyetlerindeki artışın ürün fiyatlarına yansıyarak tüketici talebini düşürebileceği endişelerine rağmen, dev şirketlerin yeni işbirlikleri sektörel büyüme beklentilerini canlı tutuyor.

Apple ile özel çiplerin üretimi ve tedariki alanındaki ortaklığını 2031 yılına kadar uzattığını ilan eden Broadcom'un hisseleri yüzde 4'e yakın değer artışı yaşadı.

Asya cephesinde ise yarı iletken devi Samsung Electronics, ikinci çeyrek bilançosunu duyurdu. İşletmenin faaliyet karının 89,4 trilyon won (yaklaşık 58,5 milyar dolar) seviyesine çıktığı açıklandı. Ancak, büyük veri merkezlerinin yapay zeka yatırımlarındaki doygunluğun büyüme hızını yavaşlatabileceği endişeleri yatırımcı iştahını kesti ve Samsung Electronics hisselerinde sert kayıplar görüldü.

Japonya'da ise mayıs ayı Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) yüzde 0,4 ile tahminlerin altında daraldı. Harcamaların beklenenden daha az yavaşlaması, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkı para politikası duruşunu koruyacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Bu tabloda Asya borsaları kapanışa doğru negatif seyretti; Nikkei 225 yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi yüzde 8, Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,7 oranında düşüş kaydetti.

ALTIN DÜŞÜŞTE, ABD BORSALARI REKORDA

ABD cephesinde makroekonomik veriler karmaşık sinyaller verdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 54 değerine inerek beklentileri karşılayamadı. S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi ise aylık bazda 0,5 puanlık artışla 51,2'ye; bileşik PMI ise 0,4 puan artarak 51,9 seviyesine ulaştı.

Jeopolitik krizlerin enerji fiyatlarını artıracağı ve merkez bankalarını sıkılaşmaya zorlayacağı endişesi altını vurdu. Ons altın dün yüzde 0,2 kayıpla 4 bin 165 dolara inerek 3 günlük kazanç serisini sonlandırırken, yeni işlem gününde de yüzde 1 değer kaybederek 4 bin 123 dolara geriledi.

Tahvil piyasasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,48 seviyesinde yatay kalırken, dolar endeksi 100,8 seviyesinde işlem gördü. Hisse senedi piyasalarında ise yükseliş hakimdi; S&P 500 yüzde 0,72, Nasdaq yüzde 1,12 ve Dow Jones yüzde 0,29 arttı. Dow Jones endeksi bu yükselişle kapanış rekorunu yeniledi.

AVRUPA BORSALARI VE NATO ZİRVESİ GÜNDEMİ

Avrupa borsaları ekonomik verilerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor. Avro Bölgesi'nde temmuz ayı yatırımcı güveni artış gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mayısta aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 5,9 yükseldi.

Üretici fiyatlarındaki bu yıllık yükselişin beklentileri aşması, enflasyon risklerinin bir süre daha Avrupa'nın gündeminde kalacağını gösteriyor. Perakende satışlar ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,6 arttı. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,33 değer kaybederken; Almanya'da DAX 40 yüzde 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,27 oranında yükseldi.

Piyasaların gözü kulağı aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerde. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde barış çabalarına değinerek, "NATO'ya gideceğiz, konuyu görüşeceğiz ve sanırım bunu başaracağız." dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise zirvede Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ihtiyacının öncelikli olarak ele alınacağını kaydetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA GÖZLER ANKARA'DA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü yüzde 0,05'lik sınırlı bir artışla 14.424,54 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontratlar ise akşam seansında yüzde 0,1 primlendi.

Dolar/TL dünkü işlemleri 46,8220 seviyesinden noktalarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 46,8370 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayında başlayacak olan ve iki gün sürecek NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'nden çıkacak diplomatik mesajlar, piyasaların yön tayininde belirleyici olacak. Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerinin ise destek noktası olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek kritik veriler şunlar:

09.00 - Almanya, mayıs ayı Sanayi Üretimi

15.30 - ABD, mayıs ayı Ticaret Dengesi

17.30 - Türkiye, haziran ayı Nakit Bütçe Dengesi