Piyasalarda Ortadoğu ve çip karmaşası: Bir yanda rekor bir yanda düşüş

New York borsasında haftanın işlem günü, jeopolitik gelişmeler, bilanço sezonu ve makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiği bir günde karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde yükselerek yüzde 0,49 artışla 54.349,12 puana ulaştı ve rekor tazeledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 7.723,55 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,83 kayıpla 26.363,44 puana geriledi.

TRUMP'TAN İRAN GÖRÜŞMELERİNE İYİMSER AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında açılacağını" ifade etti. Trump, tablonun "48 saat içinde" netleşeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Umman ile Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen bir "geçici güzergah" olduğunu belirterek, boğazın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söyledi.

BİLANÇOLAR VE ŞİRKET HABERLERİ

Bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar piyasalarda karışık etki yarattı. SpaceX, ikinci çeyrek gelirini yıllık yüzde 92 artışla 7,81 milyar dolara çıkardığını ancak yüksek sermaye harcamaları nedeniyle hisselerinin yüzde 13,6 değer kaybettiğini duyurdu. AMD hisseleri, beklentileri aşan bilançosuna rağmen yüzde 7 geriledi. Eli Lilly yıl geneli gelir tahminini yükseltmesiyle yüzde 4,9, Disney ise karının beklentileri aşmasıyla yüzde 3,7 değer kazandı. Nvidia hisseleri, Elon Musk'ın şirketin yalnızca Nvidia çiplerini kullanacağını açıklamasının ardından yüzde 3,4 yükseldi.

MAKROEKONOMİK VERİLER YATIRIMCILARI YÖNLENDİRDİ

ABD'de özel sektör istihdamı temmuzda 44 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, ISM hizmet sektörü PMI verisi 54,1 ile beklentilerin altında kalsa da sektördeki büyümeye işaret etti. Yatırımcılar, Fed'in para politikası açısından önem taşıyan iş gücü piyasası verilerini yakından takip etti.