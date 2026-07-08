Piyasalarda Hürmüz ve çip krizi: Endeksler sert düştü

Wall Street'te haftanın işlem günü satış ağırlıklı geçti. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalarak 52.925,15 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 7.503,85 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,16 kayıpla 25.818,69 puana geriledi. Çip şirketlerindeki satış baskısı, pay piyasalarındaki negatif seyrin ana nedeni oldu. Analistler, Çinli girişim DeepSeek'in kendi yapay zeka çipini geliştirdiğine yönelik haberlerin satış dalgasını tetiklediğini ifade etti.

ÇİP DEVİ HİSSELERİNDE YÜZDE 7'YE VARAN KAYIPLAR

Marvell Technology yüzde 7,5, Lam Research yüzde 6,9, AMD ve Applied Materials yüzde 6,5, Micron Technology yüzde 4,7, Qualcomm yüzde 1,9 ve Broadcom yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. Teknoloji sektöründe artan rekabet endişeleri, yatırımcıların çip hisselerinden çıkış yapmasına neden oldu.

İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI YUKARI ÇEKTİ

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların yönünü etkiledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına yeniden başladığına dair haberler, Orta Doğu'da gerilimin tırmanabileceği endişesini artırdı. ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı iptal etti. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 5 artışla 75,71 dolara yükseldi.

MAKROEKONOMİK VERİLER

Makroekonomik cephede, ABD'nin dış ticaret açığı mayısta aylık yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise haziranda yüzde 3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu veriler, enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti.

(AA)