Piyasalarda çip krizi sürüyor: Teknoloji negatif ayrıştı

New York borsasında haftanın işlem gününde karışık bir görünüm hakimdi. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 artarak 51.920,62 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.357,49 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,46 azalışla 25.358,60 puana düştü. Yatırımcılar, açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, bazı büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki değer kaybıyla pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ DALGASI

Dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerden güçlü kar ve gelir bildiren Micron Technology'nin hisseleri yüzde 16'ya yakın artış kaydetti. Qualcomm'un hisseleri de şirketin 2029 mali yılına ilişkin cep telefonu dışı gelir öngörüsünü yukarı yönlü revize etmesinin ardından yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

DEVLERDE DÜŞÜŞ

Öte yandan hızla artan çip fiyatlarını gerekçe göstererek iPad ve MacBook gibi ürünlerinin fiyatlarına zam yapan Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Microsoft'un hisseleri de şirketin depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerindeki yükselişten ötürü Xbox oyun konsollarının fiyatlarını artıracağını duyurması sonrasında günü yüzde 3,5 azalışla tamamladı. ABD'li teknoloji devlerinden Nvidia, Alphabet, Amazon, SpaceX ve Meta gibi şirketlerin hisseleri de yüzde 3'e varan oranlarda geriledi.

ANALİSTLERDEN DEĞERLENDİRME

Analistler, Micron ve Qualcomm'dan gelen güçlü tahminlerin getirdiği iyimserliğe rağmen Microsoft ile Apple'ın hisselerindeki düşüşün Nasdaq endeksindeki negatif seyirde etkili olduğunu belirtti.

MAKROEKONOMİK VERİLER AÇIKLANDI

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Ülkede kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 4,1 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda artış gösterdi.

ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİYİ KARŞILADI

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. Buna karşın endeksteki yıllık artış, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 20 Haziran ile biten haftada 12 bin kişi azalarak 215 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta yüzde 4,5 ile beklentilerden daha sınırlı geriledi.