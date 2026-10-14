Piyasalarda çip krizi sürüyor: New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında yatırımcılar, ABD bankalarının finansal sonuçlarını değerlendirirken jeopolitik belirsizlikler ve çip hisselerindeki zayıflık piyasalara baskı yaptı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,35 azalarak 51.670,10 puana indi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.805,45 puandan kapanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalışla 27.204,38 puana geriledi.

ÇİP HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI

Çinli şirketlerle rekabete ilişkin endişeler, bazı çip hisselerini aşağı çekmeye devam etti. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,6, SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,2, AMD'nin hisseleri yüzde 1,9 ve Western Digital'in hisseleri yüzde 1,6 değer kaybetti. Bu düşüşler, sektör genelinde satış baskısını artırdı.

BÜYÜK BANKALARIN BİLANÇOLARI KARIŞIK GELDİ

Bugün bilançolarını yayımlayan ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo, karışık finansal sonuçlar bildirdi. JPMorgan Chase'in karı ve geliri beklentilerin altında kalırken, bankanın hisseleri yüzde 1'e yakın azalış kaydetti. Karı ve geliri tahminleri aşmasına rağmen, Citigroup'un hisseleri yüzde 5,6 düştü, Goldman Sachs'ın hisseleri de hafif geriledi. Wells Fargo'nun karı beklentilerin üzerinde gelirken, geliri tahminlerin altında kaldı. Bankanın hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

AA