Piyasalarda anlaşma rallisi: Petrol sert düştü

Dow Jones yüzde 1,86 artarak 50.848,75 puana, S&P 500 yüzde 1,75 kazançla 7.394,30 puana, Nasdaq ise yüzde 2,54 yükselişle 25.809,66 puana çıktı. Petrol fiyatları sert düşerken, çip hisselerinde yüzde 12'ye varan artışlar görüldü.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

İran'a yönelik saldırıların iptal edilmesi sonrasında petrol fiyatları sert düştü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı itibarıyla yüzde 4,4 azalarak 88,97 dolara indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 4,1 düşüşle 86,36 dolardan alıcı buldu.

ÇİP HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Çip hisselerindeki toparlanma dikkat çekti. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 12'ye yakın, AMD'nin hisseleri yüzde 8, Intel'in hisseleri ise yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

MAKROEKONOMİK VERİLER

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE, yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek artışını kaydetti. İlk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 6 Haziran ile biten haftada 229 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde çıktı.

TRUMP: PLANLANAN SALDIRILARI İPTAL ETTİM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile yürütülen görüşmelerin üst düzeyde onaylanması nedeniyle bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettiğini duyurdu.

BELGELERİN SON HALİ HAZIRLANIYOR, İMZA TÖRENİ AVRUPA'DA OLABİLİR

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu işlem önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da" dedi. Trump, imzalar atılınca Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da sözlerine ekledi.

TRUMP'IN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI: "OLDUKÇA SERT BİR DARBE İNDİRECEĞİZ"

Piyasaların açılışından önce Trump, ABD ordusunun bu gece İran'a "oldukça sert bir darbe indireceğini" belirterek, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.