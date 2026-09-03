Piyasalar Ortadoğu'da savaşın gölgesinde yükseldi

New York borsasında haftanın işlem günü, tahvil faizlerindeki toparlanma ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde pozitif bir kapanış gerçekleşti. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artarak 53.061,95 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 yükselişle 7.666,60 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 kazançla 26.217,83 puana çıktı.

TRUMP'DAN İRAN MESAJI: "İSTEDİKLERİ ZAMAN SALDIRIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'a yönelik askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Trump, "İstedikleri zaman" yeniden saldırı düzenlemeye hazır olduklarını ifade ederken, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD kontrolünde olduğunu ve çok sayıda petrol tankerinin günlük olarak boğazdan geçmeye devam ettiğini söyledi. Bu açıklamalar, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmaya devam ettiğine işaret etti.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 95 dolar seviyesine ulaştı. Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 90,36 dolardan alıcı buldu. Yatırımcılar, artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkilerini ve Fed'in buna yönelik faiz politikasını yakından takip etti.

TAHVİL FAİZLERİNDE HAFİF GERİ ÇEKİLME

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi, yüzde 4,82 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından bir miktar geri çekilerek yüzde 4,78'e indi. Tahvil piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların enflasyon endişeleri ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini yansıttı.

FED'DEN BEJ KİTAP RAPORU: EKONOMİK FAALİYET ILIMLI ARTTI

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Raporda, ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı artış gösterdiği belirtilirken, yüksek enerji fiyatları, izlenen politikalar ve uluslararası çatışmaların etkilerine ilişkin belirsizliğin arttığı kaydedildi.

FED YETKİLİLERİNDEN 'BEKLEYELİM' MESAJI

New York Fed Başkanı John Williams, mevcut para politikasının enflasyonu gelecek bir veya iki yıl içinde hedefe geri döndürmek için yeterli olup olmadığına dair net bir işaret olmadığını belirterek, "Bence bekleyip görmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Williams'ın bu açıklamaları, Fed'in ilerleyen dönemdeki faiz kararlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

MAKROEKONOMİK VERİLER KARIŞIK SİNYAL VERDİ

ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. İmalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti. Veriler, iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ederken, imalat sektöründeki toparlanmanın devam ettiğini ortaya koydu.

(AA)