Piyasalar çöktü! Kaçan yeni limana sığındı: Bir tek o yükseldi

Küresel finans piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılabilecek yeni faiz artırımı adımları ve Ortadoğu’da derinleşen jeopolitik kriz nedeniyle haftayı ağır kayıplarla tamamladı.

ABD istihdam raporunun beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle borçlanma maliyetlerinin artacağı endişesi dalga dalga yayıldı. Hafta sonu öncesinde risk almak istemeyen sermaye piyasadan kaçarken, İran ile İsrail arasındaki gerilimin Lübnan hattında tırmanması düşüş dalgasını daha da hızlandırdı.

İran’ın Hizbullah milislerine desteğini yineleyerek İsrail’in güney Lübnan’dan çekilmesini talep etmesi ve İsrail’in geri çekilmeyeceğini net bir dille açıklaması, Washington-Tahran hattındaki diplomatik çözüm çabalarını çıkmaza soktu.

KÜRESEL BORSALARDA KARA CUMA

Wall Street’te endeksler, yapay zeka çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji şirketlerine gelen yoğun satış baskısıyla günü sert düşüşlerle kapattı. Yarı iletken devi Broadcom’un çarşamba günü beklentilerin altında finansal sonuçlar duyurmasından bu yana devam eden kayıpları %8’e ulaştı.

Endekslerdeki erime rakamlara şu şekilde yansıdı:



Avrupa genelini kapsayan STOXX 600 endeksi %0,29 gerilerken, MSCI’nin küresel hisse senedi göstergesi ise %2,27 düşüş kaydetti.

ABD’li işverenlerin mayıs ayında tahminleri aşan istihdam yaratması, Fed’in yılın son döneminde faizleri yeniden yükseltebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu raporun ardından ABD Hazine tahvili getirileri hızla tırmandı; Fed’in faiz politikalarına hassasiyetiyle bilinen 2 yıllık tahvilin getirisi 15 ayın zirvesine çıkarak %4,147 seviyesini gördü.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BÜYÜK ERİME

Yüksek faiz beklentisi ve güçlü dolar, değerli metalleri de yerle bir etti. Ons altın, son 10 haftanın en dip seviyesine gerileyerek haftalık bazda %5’e yakın kayıpla kapanışı 4.327 dolardan yaptı. İç piyasada da çarpan etkisiyle fiyatlar geriledi; serbest piyasada gram altın 6.407 liraya kadar çekildi. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 6.519 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın ise 10.626 lira seviyesinde dengelendi. Gümüşün onsu 67,77 doları görürken, gram gümüş ise haftayı 100,38 liradan tamamladı.

"FAİZ ARTIRIMI VE ENFLASYON RİSKİ MASADA"

Wells Fargo Investment Institute Piyasa Stratejisti Gary Schlossberg, piyasalardaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Bu durum sadece Körfez bölgesinden kaynaklanan enflasyon riskini daha da artırıyor. Fed'in faiz indirimlerini düşünmesini bile zorlaştırıyor ve enflasyon ortamında –henüz böyle bir tahminde bulunmasak da– yıl bitmeden Fed'den bir faiz artırımı gelme ihtimalini artırabilir."

Wealth Consulting Group Baş Piyasa Stratejisti Talley Leger ise baskılara dair şu ifadeleri kullandı:

"Getiri eğrisinin kısa ucunda bazı kısa vadeli baskılar var ve bunun başlıca nedeni petrol fiyatları ile manşet enflasyon üzerindeki jeopolitik etkiler. Ancak temel tabloya baktığımızda, bu baskıların genellikle geçici olduğunu ve zamanla yatıştığını da biliyoruz."

PETROLDE SPEKÜLASYON GERİLEMESİ

Petrol fiyatları, Umman’ın Mina al Fahal limanında yaşanan bir patlamanın ardından yüklemelerin durdurulduğuna yönelik iddialarla sarsılsa da, liman operasyonlarının normal seyrinde sürdüğünün açıklanmasıyla geri çekildi. Brent ham petrolünün varil fiyatı %2 değer kaybederek 93,09 dolara, ABD ham petrolünün varili (CLc1) ise %2,69 düşüşle 90,54 dolara indi. Yaşanan bu son düşüşe rağmen her iki petrol kontratı da son üç haftalık periyottaki ilk haftalık kazancına doğru ilerliyor.

KRİPTO PARALARDA SERT ÇÖKÜŞ

Uluslararası döviz piyasalarında, Japonya’daki ekonomi yönetiminin değer kaybeden yen paritesine karşı uyarılarını sıklaştırması ve olası müdahale beklentisi nedeniyle Japon yeni dolar karşısında 160 sınırında tutundu ve günü %0,11 düşüşle 160,19 seviyesinden kapattı. Resmi veriler, Japonya’nın döviz rezervlerinin mayıs ayında 77 milyar dolar azaldığını ortaya koydu.

Diğer para birimlerinde de dolara karşı kayıplar derinleşti:

Euro %0,73 azalarak 1,1524 dolara geriledi.

Sterlin %0,63 değer kaybederek 1,3336 dolara düştü.

Küresel jeopolitik risklerin desteklediği Dolar endeksi (DXY) ise %0,62 yükselerek 100 barajını aştı ve 100,07’ye ulaştı.

Kripto para piyasası ise satış dalgasından en ağır darbeyi alan alanlardan biri oldu. Bitcoin (BTC) %3,88 değer kaybıyla 61.156,75 dolara kadar indi. Haftalık bazda kaybı %18’e yaklaşan Bitcoin, böylece FTX borsasının battığı Kasım 2022 döneminden bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi. Ethereum (ETH) ise %9,85 oranında çok daha sert bir çöküşle 1.598,01 dolara geriledi.