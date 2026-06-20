Piyasa altüst olacak! En ucuz elektrikli Pick-Up'ın fiyatı sızdırıldı!

Amazon ortaklığıyla bilinen elektrikli araç üreticisi Slate, yeni pick-up modeliyle otomotiv pazarına bomba gibi düşmeye hazırlanıyor. Ford'un düşük maliyetli elektrikli pick-up hamleleri ve ikinci el elektrikli araç piyasasındaki hareketlilik nedeniyle rekabetin zirve yaptığı bu dönemde, Slate’in yeni modeline ait fiyat bilgileri internete sızdırıldı.

FİYAT YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI



The Autopian okurlarının dikkati sayesinde ortaya çıkan sızıntı, şirketin ön sipariş sayfasındaki bir güncelleme hatasından kaynaklandı. Sayfada unutulan şu ifadelere yer verildi:



TEŞVİKLER BİTTİ AMA FİYAT HÂLÂ CAZİP



Sızdırılan 24.950 dolar (yaklaşık 21.800 euro) seviyesindeki bu fiyat, şirketin başlangıçta vaat ettiği 20.000 dolar altındaki hedefinin biraz üzerinde kalıyor. Ancak ilk tahminlerin, ABD'de artık yürürlükte olmayan elektrikli araç teşviklerini içerdiği biliniyor. Dolayısıyla, herhangi bir devlet sübvansiyonu olmadan sunulan bu fiyat, mevcut piyasa koşullarında hâlâ oldukça agresif ve ulaşılabilir bir seçenek sunuyor.

TEKNİK DETAYLAR VE PAZAR BEKLENTİLERİ



Giriş seviyesinde büyük ses getirmesi beklenen kompakt pick-up modelinin öne çıkan ilk teknik detayları ise şöyle:

Çekiş Sistemi: Arkadan itişli (RWD)

Menzil: Yaklaşık 250 km

Avrupa Pazarı: Modelin Avrupa pazarında ne zaman satışa sunulacağına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Sektördeki sert rekabete ve Ford gibi devlerin ucuz model duyurularına rağmen, Slate'in bu fiyat politikasıyla pazarda nasıl bir konum elde edeceği merak konusu.

Aslında bu güncel rakam, Slate’in başlangıçta vaat ettiği bütçenin biraz üzerinde. Ancak şirketin orijinal planındaki 20.000 doların altındaki o fiyat, artık ABD’de geçerli olmayan elektrikli otomobil teşviklerini hesaba katıyordu. Dolayısıyla, hiçbir devlet sübvansiyonu arkasında olmasa bile bu fiyatın hâlâ oldukça cezbedici olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Ford'un düşük maliyetli elektrikli bir pikap kamyonu duyurması ve ikinci el piyasasında giderek daha fazla elektrikli aracın bulunması, Amazon’un ortak sahibi olduğu Slate şirketi için durumu ideal olmaktan çıkarsa da bu yeni model güçlü bir çıkış yapabilir. Arkadan çekişli olacak bu küçük pikap kamyonu, kullanıcısına yaklaşık 250 km menzil sunacak. Modelin Avrupa pazarına ne zaman adım atacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.





