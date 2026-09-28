Peynir ekmek gibi satıyor! Siparişlere yetişmek için üretimi artırdılar

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Şunu da belirtmekte fayda var ki, Fransa'nın kuzeyindeki Valenciennes fabrikasında üretilen 283.465 aracın yaklaşık %75'ini Yaris Cross oluşturmuştur. Bu performans, fabrikayı marka fark etmeksizin üretim açısından Fransa'nın önde gelen otomobil fabrikası konumuna getirmiştir. Bu sonuç, Toyota'nın zaten hızlı bir tempoda çalışan fabrikada üretime müdahale etme kararını net bir şekilde açıklamaktadır.