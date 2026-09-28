Peynir ekmek gibi satıyor! Siparişlere yetişmek için üretimi artırdılar
Yoğun talep gören B-SUV modeli Yaris Cross'un teslimatlarını hızlandırmak isteyen Toyota, Fransa fabrikasına 150 yeni işçi alarak günlük üretimi 1.250 adede çıkardı. Yıllık üretimin %75'ini oluşturan model, Avrupa pazarındaki gücünü pekiştiriyor.
Toyota'nın tükenen modeli - Siparişlere yetişmek için üretimi artırıyorlar
Toyota'nın B-SUV modelinin son derece başarılı ticari performansı, Fransa'daki fabrikanın üretimi artırmak için 150 yeni işçi daha işe almasına neden oldu.
Toyota, Yaris Cross'a yönelik artan sipariş hacmini karşılamak amacıyla, teslimat sürelerinin uzamasını önlemek için Fransa'daki fabrikasının üretim kapasitesini günde 130 araç artırıyor.
Üretimdeki %11'lik artışla 1.250 adede ulaşılması, yıl içinde birkaç bin ek adedin daha satılması anlamına gelebilir ve bu da pratikte tüketicilerin Toyota'nın küçük ve orta boy SUV'larına olan tercihini göstermektedir.
Şirketin endüstriyel yapısına ve insan kaynaklarına yapılan doğrudan müdahaleler, yeni üretim temposunu destekleyerek Japon markasının Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor...
Bu hamleler, modelin ilk neslinden beri Yaris adıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan fabrikanın önemini vurguluyor.
Şunu da belirtmekte fayda var ki, Fransa'nın kuzeyindeki Valenciennes fabrikasında üretilen 283.465 aracın yaklaşık %75'ini Yaris Cross oluşturmuştur. Bu performans, fabrikayı marka fark etmeksizin üretim açısından Fransa'nın önde gelen otomobil fabrikası konumuna getirmiştir. Bu sonuç, Toyota'nın zaten hızlı bir tempoda çalışan fabrikada üretime müdahale etme kararını net bir şekilde açıklamaktadır.