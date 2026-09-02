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Halk TV Ekonomi Petrol uçtu akaryakıta zam göründü! Hem de art arda geliyor

Petrol uçtu akaryakıta zam göründü! Hem de art arda geliyor

Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam göründü. Petrolde yaşanan sert yükselişle birlikte benzin, LPG ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor.

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Petrol uçtu akaryakıta zam göründü! Hem de art arda geliyor

ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların körüklediği petrol şoku Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

ABD-İran geriliminin ham petrol fiyatlarını yukarı çekmesi ile zam haberi de geldi. Gazeteci Olcay Aydilek sektör kaynaklarına dayandırdığı haberinde motorin ve benzin fiyatlarına zam beklendiğini bildirdi.

CUMA VE CUMARTESİ BEKLENİYOR

Petrol uçtu akaryakıta zam göründü! Hem de art arda geliyor - Resim : 1

Sektör kaynakları, yukarı yönlü harekete işaret ederek, "Motorine cuma, benzine cumartesi gününden geçerli zam gündeme gelebilir" dedi.

LPG'YE DE ZAM GELİYOR

Öte yandan bir diğer zam haberi de LPG'den (otogaz) geldi. LPG'nin litre fiyatına 1,07 ila 1,11 lira arasında zam yapılması bekleniyor.

Zam gerçekleşirse İstanbul'da ortalama LPG fiyatının 34,58 liraya yükselmesi öngörülüyor. Beklenen artışın 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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