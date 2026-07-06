Petrol tekrar tırmanıyor, zam geliyor: Tabelalar değişmeden son fiyatlar!
Petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin arzı artırma hamleleriyle son 20 yılın dip seviyesinden toparlanmaya başlasa da Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim bitmiyor. İran Meclis Başkanı Ghalibaf’ın "ABD ile barış yok" açıklaması, piyasaları yeniden hareketlendir
Dünya genelinde petrol fiyatlarının 70-72 dolar bandına kadar gerilemesiyle tüketiciler indirim beklentisine girmişken, piyasadan zam haberi geldi. En son 2 Temmuz'da benzine yapılan indirimin ardından, bu kez gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 TL 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun arzı artırma hamleleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki ihracat kısıtlamalarının hafiflemesiyle Pazartesi gününe hafif bir düşüşle başladı.
OPEC+, Pazar günü aldığı kararla üretim hedefini 188 bin varil artırdı. Ancak Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran çatışması nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın tanker trafiğine kapalı olması, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak gibi üreticilerin sevkiyatını engellediği için bu karar ilk etapta kağıt üzerinde kaldı.
Pazartesi sabahı ise Körfez ülkelerinin savaş döneminde kapattıkları üretim tesislerini yeniden açmaya başlaması ve ihracatı artırmasıyla dengeler değişti. Haziran ayında OPEC üretimi, aylık bazda 3,3 milyon varil artarak 19,43 milyon varile ulaştı ve son 20 yılın en düşük seviyesinden toparlanma sinyali verdi.
Ancak arz artışıyla gelen bu düşüş eğilimi, İran Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf’ın "ABD ile barış yok" ve "İsrail'i tanımıyoruz" şeklindeki sert açıklamalarının ardından yerini yeniden yükselişe bıraktı.
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