Petrol tankerleri hedef alındı: Piyasalar yangın yerine döndü

Bölgede tırmanan krizin ardından Brent petrol 96 doları aşarak akaryakıt zamlarının habercisi olurken; enflasyonist baskılar altın fiyatlarında da dalgalanmaya yol açtı.

Ortadoğu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran ekseninde karşılıklı misillemelerle tırmanan askeri gerginliğin gölgesinde tarihinin en kritik süreçlerinden birini geçiriyor. Bölgeden art arda gelen çatışma haberleri küresel güvenliği tehdit ederken; bu krizin yansımaları enerji tedarik hatlarından emtia piyasalarına kadar oldukça geniş bir yelpazede hissediliyor.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI İRAN TOPRAKLARINI VURDU

Bölgedeki askeri hareketlilik hız kesmeden devam ederken, ABD ordusu İran'ın stratejik bölgelerini füzelerle hedef almayı sürdürdü. Son edinilen bilgilere göre ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti ile Irak sınırına yakın konumdaki Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde bulunan askeri tesisleri füzelerle vurdu.

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki Cumhuriyetçi seçmen buluşmasında kameraların karşısına geçti. Çatışmalarda hayatını kaybeden 4 ABD askerinin cenazelerini teslim aldıklarını büyük bir üzüntüyle ifade eden Trump, İran yönetimine de açık bir mesaj yolladı. Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar" ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgedeki misilleme hamlelerine karşı sınır komşuları da en üst düzeyde teyakkuza geçmiş durumda. Kuveyt ordusundan yapılan resmi açıklamada, İran cephesinden gelebilecek İHA (İnsansız Hava Aracı) tehdidine karşı ülke genelindeki hava savunma sistemlerinin devreye alındığı bildirildi.

CENTCOM'DAN 12. DALGA OPERASYONU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın doğrudan verdiği talimat üzerine TSİ 00.30’da İran'a ait askeri hedeflere yönelik geniş çaplı yeni bir harekat başlatıldığını ilan etti. ABD'nin son dönemde İran topraklarına düzenlediği 12. operasyon olarak kayıtlara geçen bu hamlenin asıl amacının; İran'ın Hürmüz Boğazı ile çevre sulardaki ticari gemileri ve sivil denizcileri tehdit etme kabiliyetini tamamen ortadan kaldırmak olduğu vurgulandı.

HUSİLERDEN "DENİZ ABLUKASI" VE TANKER SALDIRILARI

Krizin bir diğer sıcak noktası olan Kızıldeniz'de de gerilim tırmanıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı uzun süredir Yemen halkına abluka uygulamak ve ülke kaynaklarını yağmalamakla suçlayarak Riyad yönetimine karşı "deniz ablukası" başlattıklarını duyurdu. Bu ilanın hemen peşinden Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'de seyreden Suudi Arabistan'a ait "ENCELIA" ve "LAYLA" isimli iki petrol tankerini İHA ve füzelerle vurduklarını açıkladı.

Söz konusu saldırı, Suudi Arabistan Taşımacılık Genel Kurumu ve ülkenin resmi haber ajansı SPA tarafından da doğrulandı. Yapılan açıklamada "ENCELIA" isimli Suudi gemisinin baş kısmında yangın çıktığı aktarıldı. Yetkililer, müdahale sonucunda tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ticari yük gemilerinin hedef alınmasını uluslararası hukuk ve teamüllerin açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

PİYASALAR ATEŞ ÇEMBERİNDE: PETROL 96 DOLARI AŞTI

Bölgede silahların susmaması, küresel finans piyasalarını da doğrudan vurdu. Ortadoğu'da şiddetlenen gerilimin küresel petrol arzında kesinti risklerini büyütmesi sonucunda, Brent petrolün varil fiyatı 96 doların üzerine tırmanarak son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Böylece petrol fiyatları, üst üste beşinci işlem gününü de artışla tamamlamış oldu.

ALTINDA KAR SATIŞLARI GELDİ

Emtia cephesinde ise petrol fiyatlarının altı haftanın zirvesine ulaşması enflasyonist kaygıları yeniden alevlendirdi. Ortadoğu'daki sıcak çatışmalarla fırlayan petrol fiyatları ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde faiz oranlarının yüksek kalacağı beklentilerinin güçlenmesi, altın piyasasında sert kar satışlarını beraberinde getirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından spot altının ons fiyatı gerileyerek 4.125 dolardan işlem görmeye başladı.