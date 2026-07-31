Petrol fiyatları yüzde 20 arttı

Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerde somut bir ilerleme kaydedilememesine karşın, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol akışının hızlanmasıyla haftanın son işlem gününde düşüş eğilimi gösterdi. Gerçekleşen işlemler neticesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 oranında değer kaybederek 88 dolar seviyesine indi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 1,8'lik bir azalışla 82,09 dolara geriledi.

TEMMUZ BİLANÇOSU: YÜZDE 20 YÜKSELİŞ

Gün içindeki bu sınırlı geri çekilmelere rağmen, petrol piyasası temmuz ayını oldukça yüksek kazançlarla kapatmaya hazırlanıyor. Hem Brent hem de ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatlarının, temmuz ayını yaklaşık yüzde 20'lik bir yükselişle tamamlaması öngörülüyor. Fiyatlardaki bu sert tırmanışta, Ortadoğu coğrafyasında artış gösteren jeopolitik gerilimler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan arz endişeleri temel belirleyici faktörler oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SEVKİYAT PİYASAYI RAHATLATTI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ING analisti Daniel Hynes, Ortadoğu'da devam eden tansiyona rağmen Hürmüz Boğazı'ndan sağlanan petrol sevkiyatlarındaki artışın, piyasadaki arz kaygılarını belirli ölçüde hafiflettiğini aktardı. Hynes'in analizine göre, dünya ticareti için kritik öneme sahip bu geçiş güzergahındaki petrol akışının kesintisiz sürmesi, fiyatlar üzerinde oluşabilecek daha sert yukarı yönlü baskıları dizginleyen en önemli unsur konumunda bulunuyor.

KIZILDENİZ'DE GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE YENİ KOALİSYON

Bölgedeki ticaret yollarını tehdit eden güvenlik riskleri ise henüz tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Suudi Arabistan; Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki deniz güvenliğini artırmak hedefiyle çok uluslu bir koalisyonun kurulmasına öncülük ediyor. Suudi Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bu güvenlik girişimine aralarında Türkiye, Mısır, Sudan, Pakistan ve Cibuti'nin de bulunduğu toplam 14 ülkenin destek verdiği bildirildi. Enerji piyasalarındaki güvenlik kaygıları, İran destekli Husilerin geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etmesi ve Kızıldeniz rotasındaki petrol sevkiyatlarını hedef almasıyla yeniden alevlenmişti.

JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ FİYATLARA EKLENİYOR

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva ise Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin şu an için devam ettiğini, ancak tırmanan güvenlik risklerinin sigorta ve navlun maliyetlerini doğrudan yukarı çektiğini belirtti. Sachdeva, artan bu operasyonel maliyetlerin petrol fiyatlarına bir "jeopolitik risk primi" olarak eklenmeye devam ettiğini vurguladı.