Petrol devinden korkutan açıklama: Sevkiyatı kesti

Suudi Arabistan’da Kızıldeniz’e uzanan stratejik Doğu-Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırının ardından, enerji devi Saudi Aramco, Avrupa’daki bazı müşterilerine gelecek ay ham petrol sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

ARAMCO’DAN AVRUPA’TAKİ RAFİNERİLERE PETROL ŞOKU

ABD kaynaklarının konuya yakın çevrelere dayandırdığı haberine göre Aramco, Avrupa'daki en az iki rafineri müşterisine gelecek ay ham petrol tahsis edilmeyeceğini bildirdi. Normalde uzun vadeli kontratlar kapsamında her ay düzenli Suudi petrolü alan Avrupalı müşterilere yönelik kararın tüm alıcıları kapsadığı belirtildi.

TÜM KAPASİTE ANCAK 6 AY SONRA

Suudi Arabistan, drone saldırısının ardından geçen hafta Doğu-Batı petrol boru hattını kapatmak zorunda kalmıştı. Hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden devreye alınması planlanırken, tam kapasiteyle faaliyete dönmesinin ise altı haftayı bulması bekleniyor.