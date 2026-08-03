Petrol çakıldı, altın hareketlendi! Aylar sonra olumlu sinyal geldi

Küresel piyasalar, Ortadoğu'daki gelişmelerin etkisiyle, haftaya dalgalı bir grafikle başladı.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrol vadeli işlemleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile temasların 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurmasının ardından yüzde 6’yı aşan kayıpla varil başına 82,41 dolara kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü tekrar start alacağını ilan ederek bir mutabakata varılması hususunda umutlu olduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Trump’ın İran’a yönelik yeni askeri hamleleri hızlı bir anlaşma temennisiyle ertelemesi ve petrol fiyatlarının aşağı çekilmesiyle 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarında tırmanış kaydedildi.

Söz konusu gelişme, enflasyonist baskılar ve faiz oranlarının daha da yukarı çıkabileceğine dair endişeleri bir miktar dindirdi. Spot altın yüzde 0,4 seviyesinde prim yaparak ons başına 4.055,76 dolara yükseldi.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 4082 dolar, en düşük 4047 dolar seviyesini test etti.

Gram altın tarafında ise gün içi en yüksek seviye 6238 TL, en düşük seviye ise 6173 TL olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE VE DOLAR

Öte yandan ABD ve Japonya yetkilileri koordineli döviz müdahalesini doğruladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ortak döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki çalkantılı hareketlerin önüne geçildiğini, gerekli görülmesi halinde ilave ortak piyasa adımlarının atılabileceğini aktardı.

Bloomberg HT tarafında yer verilen habere göre; ABD dolarının, yetkililerin Japon yenini desteklemek amacıyla piyasaya müdahale etmesinin ardından kan kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını yurt dışındaki alıcılar açısından daha cazip konuma getirdi.

"ALTIN İÇİN OLUMLU AMA TEMKİNLİ BİR BAŞLANGIÇ GÖRÜYORUZ"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'ın değerlendirmelerine yer verildi. Waterer, altının haftaya kazançla girdiğini ancak petrol piyasası ile Ortadoğu bölgesindeki belirsizlikler sebebiyle yükselişin ivme kazanamadığını vurgulayarak, "Altın için olumlu ama temkinli bir başlangıç görüyoruz" beyanında bulundu.

Analist Waterer’a göre altının daha güçlü bir yükseliş ivmesine girebilmesi adına petrol fiyatlarında daha bariz bir gerileme, doların zayıflaması ya da Fed’in faiz beklentilerinin daha güvercin bir çizgiye kayması gerektiği kaydedildi.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Diğer yandan spot gümüş piyasasında yüzde 0,9 oranında bir artış yaşandı ve fiyat 58,13 dolar seviyesine tırmandı.