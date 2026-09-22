Petrol baskısı hafifledi Nasdaq rekor kırdı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,71 artışla 52.048,83 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,49 artışla 7.764,70 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,26 kazançla 27.122,09 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİ BORSALARI TETİKLEDİ

Petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisinin yüzde 5'in altına inmesi pay piyasalarında risk iştahını destekledi. Bu gelişmeler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini kolaylaştırarak endekslerdeki yükselişi tetikledi.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ENDİŞELERİ

Ortadoğu'daki gerilime ilişkin ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatları geriledi. Enerji fiyatları kaynaklı enflasyonist baskılara ilişkin endişeler de bu gelişmeyle birlikte hafifledi.

ABD-İRAN DİPLOMASİ İHTİMALİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi, ABD ile İran arasında diplomasi ihtimalini gündeme getirdi. Bu açıklama, piyasalarda Ortadoğu kaynaklı risklerin azalabileceği yönünde bir beklenti oluşturdu.

ÇİP HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Yapay zekaya yönelik yatırımların devam ettiğine işaret eden gelişmeler de piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Çip şirketlerinin hisseleri yükselirken, Intel'in hisseleri yüzde 12,1, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yaklaşık yüzde 10 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2,8 değer kazandı. AMD'nin piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesinin ardından faiz politikasının seyrine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımları ve enflasyonla mücadelede izleyeceği stratejiyi yakından takip ediyor.