Pet ve cam şişeyi atmayıp toplama noktasına bırakanlara para verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 tarihinde başlatılacağı duyurulan Depozito İade Sistemi kapsamında pet, cam ve metal ambalaj getirenlere adet başına 1 TL verilecek.

Türkiye genelinde atıkların kontrol altına alınması ve geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi amacıyla uzun süredir üzerinde çalışılan Depozito İade Sistemi (DİS), 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tüm ülkede resmen uygulamaya konulacak.

Kurulacak özel toplama noktalarına ellerindeki içecek ambalajlarını götüren insanlar, teslim ettikleri her kutu ve şişe için nakit ödeme alma imkanına sahip olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan resmi duyuruya göre, geri dönüşüm makinesine bırakılan her bir cam şişe, pet şişe ya da metal içecek kutusu için tüketicilere adet başına 1 TL ödeme gerçekleştirilecek. Hak edilen bu tutarlar doğrudan kişilerin banka hesaplarına transfer edilebileceği gibi, anlaşmalı alışveriş merkezleri ve marketlerde yapılacak harcamalarda da bakiye olarak kullanılabilecek.

UYGULAMA 1 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE RESMEN BAŞLIYOR

Ambalaj iade modelinin ülke sathında eksiksiz ve tam kapasiteyle işletilmesi için belirlenen yasal takvim 1 Temmuz 2026 olarak açıklandı. İlgili tarihe kadar geçecek süreçte, milyonların rahatça ulaşabileceği merkezi bölgelere depozito toplama otomatlarının yerleştirilmesi ve dijital altyapının çalışır duruma getirilmesi planlanıyor. Ancak otomatlarda her atık ambalaj kabul görmeyecek; sistemde sadece üzerinde özel bir işaret bulunan kutular geçerli sayılacak. Tüketiciler, ambalajların üzerinde konumlandırılan "doğa" amblemine dikkat ederek iade haklarından faydalanabilecek.

GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI ŞEHİRLERDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Atık toplama otomatları; büyük alışveriş merkezleri, süpermarketler ve kitlelerin günlük hayatta yoğun olarak ziyaret ettiği kamusal alanlara monte edilecek. Bu hamleyle birlikte hem doğaya bırakılan çöp miktarının aşağı çekilmesi hem de insanların sisteme zahmetsizce erişerek geri kazanım oranlarının yukarı taşınması hedefleniyor.

REYONDAKİ ÜRÜN FİYATINA EK DEPOZİTO BEDELİ EKLENMEYECEK

İlgili bakanlık kanadından yapılan idari bilgilendirmede, devreye alınacak bu yeni uygulama sebebiyle raflardaki içecek fiyatlarına herhangi bir ilave depozito maliyetinin yansıtılmayacağının altı çizildi.

Alışveriş esnasında tüketicilerden depozito adı altında fazladan bir ücret talep edilmesinin yasal olarak söz konusu olmadığı aktarılırken, bu durumu suistimal ederek fazladan para talep eden ticari işletmeler ya da şahıslar hakkında yasal cezai işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.