Perşembenin acısını cuma çıkardı: BIST 100'de güçlü açılış
Perşembe gününü kıl payı düşüşle kapatan Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe güçlü bir sıçrayışla başlayarak açılışta 13 bin 912 puana ulaştı.
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Borsa İstanbul perşembe seansını kıl payı düşüle kapattı. Yüzde 0,01 oranında düşüş ile Bist 100 endeksi 1,14 puan geriledi, 13 bin 743,50 puandan kapanışı yaptı.
Endeks haftanın son işlem gününe ise çok daha güçlü başladı. Yüzde 1,23 oranında değer kazanan Bist 100, 168,57 puan artarak günün açılışını 13 bin 912,07 puandan yaptı.
12 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BIST 100 CANLI
12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.912,07
|Değişim
|%1,23 (+168,57)
|Önceki kapanış
|13.743,50
|İşlem hacmi
|2,01 milyar TL
|Saat
|09:55
12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|GMTAS
|46,96
|+4,82
|ALFAS
|62,00
|+4,55
|GENKM
|21,60
|+4,45
|TARKM
|545,00
|+4,21
|EDATA
|17,54
|+3,91
12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|EMPAE
|128,50
|-9,95
|ALGYO
|5,93
|-5,42
|BANVT
|147,10
|-2,90
|EGEPO
|18,55
|-2,11
|DURDO
|5,10
|-0,97
12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|AKBNK
|69,00
|157,26 milyon
|ASELS
|377,75
|101,36 milyon
|GARAN
|131,90
|81,70 milyon
|ASTOR
|300,75
|59,32 milyon
|EREGL
|38,90
|41,13 milyon
12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.242,05 TL
Gram altın satış: 6.242,88 TL
12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 99,8237 TL
Gram gümüş satış: 99,9129 TL
12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,2447 TL
Dolar satış: 46,2614 TL
Euro alış: 53,5574 TL
Euro satış: 53,5765 TL
Sterlin alış: 62,0789 TL
Sterlin satış: 62,1204 TL
12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
12 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi