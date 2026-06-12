Perşembenin acısını cuma çıkardı: BIST 100'de güçlü açılış

Borsa İstanbul perşembe seansını kıl payı düşüle kapattı. Yüzde 0,01 oranında düşüş ile Bist 100 endeksi 1,14 puan geriledi, 13 bin 743,50 puandan kapanışı yaptı.

Endeks haftanın son işlem gününe ise çok daha güçlü başladı. Yüzde 1,23 oranında değer kazanan Bist 100, 168,57 puan artarak günün açılışını 13 bin 912,07 puandan yaptı.

12 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BIST 100 CANLI

12 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (açılış) 13.912,07 Değişim %1,23 (+168,57) Önceki kapanış 13.743,50 İşlem hacmi 2,01 milyar TL Saat 09:55

12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % GMTAS 46,96 +4,82 ALFAS 62,00 +4,55 GENKM 21,60 +4,45 TARKM 545,00 +4,21 EDATA 17,54 +3,91

12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % EMPAE 128,50 -9,95 ALGYO 5,93 -5,42 BANVT 147,10 -2,90 EGEPO 18,55 -2,11 DURDO 5,10 -0,97

12 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) AKBNK 69,00 157,26 milyon ASELS 377,75 101,36 milyon GARAN 131,90 81,70 milyon ASTOR 300,75 59,32 milyon EREGL 38,90 41,13 milyon

12 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.242,05 TL

Gram altın satış: 6.242,88 TL

12 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 99,8237 TL

Gram gümüş satış: 99,9129 TL

12 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2447 TL

Dolar satış: 46,2614 TL

Euro alış: 53,5574 TL

Euro satış: 53,5765 TL

Sterlin alış: 62,0789 TL

Sterlin satış: 62,1204 TL

12 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

12 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI