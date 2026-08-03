Pedalsız, motorsuz sadece Tesla!

İlk siparişlerin Ağustos 2026 sonlarında başlaması bekleniyor. Bu nedenle Amerikan şirketi, en genç hayranlarının isteklerini karşılayan bir ürünle ürün yelpazesini genişletti : Pedalsız , iki tekerlekli denge bisikleti . Tasarımda 5 farklı pozisyonda ayarlanabilen bir koltuk bulunuyor ve üreticilere göre 30 kg'a kadar olan çocuklar tarafından kullanılabiliyor.

Minimalist otomobil mantığıyla uyumlu, sade ve fütüristik yaklaşımıyla öne çıkıyor . Fiyatı elbette standartlara göre yüksek ancak Tesla logosu taşıyan bir bisikletin fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun, premium kategoriye ait olmaması mümkün değil . Bu nedenle, herhangi bir fiyat bir şekilde normal kabul ediliyor . Montaj gerektiriyor, ancak paket içerisinde bulunan talimatlar ve gerekli tüm aletlerle kimse sorun yaşamayacak.

Tesla bisiklet c

Önünde karakteristik " T" harfi bulunan bisikleti almak isteyenler acele etmeli . Genellikle bu tür yaşam tarzı ürünleri sonsuza kadar satışta kalmaz. Az sayıda üretilirler ve tükendiklerinde artık piyasada bulunmazlar. Zaman varken web sitesini ziyaret edin ve siparişinizi verin.