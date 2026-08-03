Pedalsız, motorsuz sadece Tesla!
Tesla'nın en yeni aracı piyasaya sürüldü . İki ila beş yaş arası sürücüler için tasarlanmış modern bir bisiklet. Hafif magnezyum çerçeveye sahip ve fiyatı 225 dolar.
İlk siparişlerin Ağustos 2026 sonlarında başlaması bekleniyor. Bu nedenle Amerikan şirketi, en genç hayranlarının isteklerini karşılayan bir ürünle ürün yelpazesini genişletti : Pedalsız , iki tekerlekli denge bisikleti . Tasarımda 5 farklı pozisyonda ayarlanabilen bir koltuk bulunuyor ve üreticilere göre 30 kg'a kadar olan çocuklar tarafından kullanılabiliyor.
Minimalist otomobil mantığıyla uyumlu, sade ve fütüristik yaklaşımıyla öne çıkıyor . Fiyatı elbette standartlara göre yüksek ancak Tesla logosu taşıyan bir bisikletin fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun, premium kategoriye ait olmaması mümkün değil . Bu nedenle, herhangi bir fiyat bir şekilde normal kabul ediliyor . Montaj gerektiriyor, ancak paket içerisinde bulunan talimatlar ve gerekli tüm aletlerle kimse sorun yaşamayacak.
Tesla bisiklet c
Önünde karakteristik " T" harfi bulunan bisikleti almak isteyenler acele etmeli . Genellikle bu tür yaşam tarzı ürünleri sonsuza kadar satışta kalmaz. Az sayıda üretilirler ve tükendiklerinde artık piyasada bulunmazlar. Zaman varken web sitesini ziyaret edin ve siparişinizi verin.