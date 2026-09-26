Patron çıldırdı! Herkesin ortasında söyledi bedeli çok ağır oldu

İş yerleri, milyonlarca ücretli çalışan için yalnızca ekmek kapısı değil, yıllarını verdikleri bir yaşam alanıdır. Ancak işverenin hakaret, küfür ve öfke içeren davranışları, çalışma ilişkisini çekilmez hâle getirebilir.

Yargıtay’ın önüne gelen bir dosya da bu acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Yıllarca aynı şirkette çalışan bir emekçi, güvenlik görevliliğinden direktörlüğe kadar yükseldi. Ancak işverenin ağır hakaretleri, küfürleri ve eşyaya yönelik öfkesi sonrası yaşananlar mahkemeye taşındı. İşçi, ödenmeyen alacak ve tazminatlarını da talep etti. Konuyu köşesine taşıyan Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yaşananları tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

22 YILIN ARDINDAN KOPAN İPLER

İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre davacı işçi, 1998 yılında işe girdi. Önce güvenlik personeliydi, ardından sırasıyla güvenlik şefi, güvenlik müdürü, idari işler müdürü oldu ve son iki yılda direktör unvanıyla çalıştı. Alışveriş merkezlerinde güvenlik, temizlik, tadilat ve onarım işlerini yürüttü, günde üç merkeze baktı.

Sabahlara kadar süren mesailer, bayramda seyranda durmaksızın devam eden çalışmalar ve kullandırılmayan izinlerle geçen yoğun tempoya rağmen bardağı taşıran son damla insani muamele eksikliği oldu. İşçi, işverenin ağır hakaretlerine ve toplum içinde rezil edilme çabalarına maruz kalmasının ardından sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil alacakları ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Davalı işveren ise suçlamaları kabul etmeyerek zaman aşımı def'inde bulundu ve davanın reddini istedi. İşverenin iddialarına göre, işçi 29 Haziran 2020 tarihinde kendisi istifa etmişti. 2013-2020 yılları arasında üst düzey yönetici (operasyon yöneticisi) olarak çalıştığını, asgari ücretin çok üzerinde bir maaş aldığı için fazla mesai talep edemeyeceğini ve kendi çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini savundu. Hatta şirket, 2011 yılında davacının ev alması için 40.000 TL yardımda bulunduğunu ve bu tutarın borçtan mahsup edilmesi gerektiğini öne sürdü.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAFIN DEĞERLENDİRMESİ

İlk Derece Mahkemesi dosyayı, tanık beyanlarını ve delilleri titizlikle inceledi. Davacının hizmet ettiği şirketlerin aynı gruba bağlı olduğu ve organik bağ bulunduğu, bu nedenle işçilik alacaklarından müştereken sorumlu oldukları tespit edildi. Davacının daha önceki bir mahkemede tam ücretin bankadan yatırıldığını kabul etmesi sebebiyle bordrodaki brüt 22.100 TL esas alındı. Çalışma saatleri yönünden ise işçinin kendi mesaisini kendisi belirlemediği, patronların sürekli denetiminde olduğu ve e-postalarla giriş-çıkışların kontrol edildiği anlaşılarak haftada 33 saat fazla çalışma yapıldığı kabul edildi.

TELEFONU KIRDI, HAKARET ETTİ

En dikkat çeken nokta ise hakaret ve tazminat boyutuydu. 30 Mayıs 2020 tarihinde işveren yetkilisi İ.G.’nin diğer çalışanların gözü önünde davacının cep telefonunu alıp yere fırlatarak kırdığı; 29 Haziran 2020 tarihinde ise yine herkesin içinde davacıya bağırdığı, azarladığı ve galiz küfürler ettiği sabitleşti. Mahkeme, bu eylemlerin şeref ve haysiyeti zedelediğine hükmederek 5.000 TL manevi tazminat ile işçilik alacaklarının ödenmesine karar verdi.

Taraf vekillerinin istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, haklı fesih ve manevi tazminat yönündeki ana tespitleri yerinde buldu. Üst düzey yönetici olsa dahi çalışma saatlerinin patronlarca denetlendiği doğrulandı. Ancak mali hesaplamalarda düzeltmeye gidilerek 2011 yılında verilen 40.000 TL "ev parası" ödemesinin yasal faiziyle birlikte işçi alacağından mahsup edilmesi gerektiği belirtildi. 5.000 TL manevi tazminat miktarı ise tarafların sosyo-ekonomik durumuna uygun bulunarak karar onaylandı.

YARGITAY'DAN "SEMBOLİK RAKAM" UYARISI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, operasyon yöneticiliğinin tespiti yönünden bazı tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesini isterken, kararının en çarpıcı kısmını manevi tazminata ayırdı. İsa Karakaş'ın köşesinde aktardığına göre Yüksek Mahkeme, işveren yetkilisince gerçekleştirilen ve toplum nezdinde kişinin şahsiyetini zedeleyen ağır küfürler ile telefonun kırılması eylemlerinin vahameti karşısında hükmedilen 5.000 TL manevi tazminatın son derece yetersiz olduğunu vurguladı.

"Söz kılıçtan keskindir, kılıç yarası geçer dil yarası geçmez. Hele bu dil, herkesin içinde galiz küfürle konuşmuşsa yara daha derin olur" ifadelerine yer verilen kararda, tazminat miktarının eylemin ağırlığıyla orantılı biçimde yükseltilmesi gerektiğine hükmedilerek dosya İstinaf Mahkemesi’ne geri gönderildi.