Paris'in göbeğinde yüzyılın hırsızlığı yaşandı: 20 süper otomobil "kayboldu"

Hangi arabalar? Ferrari , Porsche, Maserati ve diğer otomotiv mücevherleri, ünlü Eyfel Kulesi'nin yakınındaki bir otoparkta bulunuyor. Fransa başkentinin en güvenli otoparklarından biri olarak kabul edilen bu otoparkta çok sayıda pahalı aracın bulunması da bu durumu açıklıyor.

Evet, haber doğru. 16–17 Mayıs 2026 gecesi Paris’in 15. bölgesinde “Sumer Vault” adlı ultra güvenlikli bir otoparktan 20’den fazla süper otomobil çalındı. Ferrari, Porsche, Maserati ve BMW gibi modeller birkaç dakika içinde organize bir ekip tarafından kaçırıldı. Fransız polisi ertesi gün 12 şüpheliyi yakaladı ancak bazı araçların Fransa dışına çıkarılmış olabileceği düşünülüyor.

Müşterilere 24 saat video gözetimi, düzenli güvenlik kontrolleri ve parmak iziyle giriş imkanı sözü verilmişti . Ancak bu önlemler, hem güvenlik personelini hem de modern koruma sistemlerini atlatmayı başaran ve hırsızlığı sadece birkaç dakika içinde tamamlayan profesyonel hırsızlar için caydırıcı olmadı!

Fransız medyasına göre , failler en az 15 kişiden oluşan bir gruptu; maske takarak anahtarların ve araç tescil belgelerinin bulunduğu ofisin kapısını kırıp içeri girdiler ve ardından çaldıkları arabalarla hızla olay yerinden kaçtılar.

Fransız polisi derhal harekete geçti ve ertesi gün 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ederken, yetkililer çalınan araçlardan bazılarının Fransa dışına taşınmış olma ihtimalini de göz ardı etmiyor.